В Дублине эвакуировали терминал аэропорта
15:09 20.09.2025
В Дублине эвакуировали терминал аэропорта
ЛОНДОН, 20 сен - РИА Новости. Один из двух терминалов международного аэропорта в ирландском Дублине был эвакуирован в качестве меры предосторожности, сообщила в субботу авиагавань. "Терминал 2 аэропорта в Дублине был эвакуирован в качестве меры предосторожности… Рейсы могут быть временно затронуты", - говорится в заявлении авиагавани в соцсети X. Аэропорт не указывает причину произошедшего, однако, как сообщает газета Irish Examiner, эвакуация началась после обнаружения сканерами в сумке подозрительного предмета. Как и предписывает протокол, на место выехали саперы и правоохранители из антитеррористического подразделения, пишет издание.
В Дублине эвакуировали терминал аэропорта

Терминал аэропорта в Дублине эвакуировали из-за подозрительного предмета

ЛОНДОН, 20 сен - РИА Новости. Один из двух терминалов международного аэропорта в ирландском Дублине был эвакуирован в качестве меры предосторожности, сообщила в субботу авиагавань.
"Терминал 2 аэропорта в Дублине был эвакуирован в качестве меры предосторожности… Рейсы могут быть временно затронуты", - говорится в заявлении авиагавани в соцсети X.
Аэропорт не указывает причину произошедшего, однако, как сообщает газета Irish Examiner, эвакуация началась после обнаружения сканерами в сумке подозрительного предмета. Как и предписывает протокол, на место выехали саперы и правоохранители из антитеррористического подразделения, пишет издание.
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту
17 апреля, 15:56
 
