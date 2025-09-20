https://ria.ru/20250920/dublin-2043186786.html
В Дублине эвакуировали терминал аэропорта
ЛОНДОН, 20 сен - РИА Новости. Один из двух терминалов международного аэропорта в ирландском Дублине был эвакуирован в качестве меры предосторожности, сообщила в субботу авиагавань. "Терминал 2 аэропорта в Дублине был эвакуирован в качестве меры предосторожности… Рейсы могут быть временно затронуты", - говорится в заявлении авиагавани в соцсети X. Аэропорт не указывает причину произошедшего, однако, как сообщает газета Irish Examiner, эвакуация началась после обнаружения сканерами в сумке подозрительного предмета. Как и предписывает протокол, на место выехали саперы и правоохранители из антитеррористического подразделения, пишет издание.
