В Рязанской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 20.09.2025
14:34 20.09.2025
В Рязанской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Рязанской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 20.09.2025
происшествия
рязанская область
ford motor
группа газ
гибдд мвд рф
porsche panamera
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Рязанской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в субботу примерно в 10.05 мск на 334-м километре автодороги М5 "Урал" в Путятинском районе. По предварительной информации, 65-летний водитель, управляя автомобилем Ford, совершил столкновение с автомобилями Porsche, ГАЗ и грузовым автомобилем DAF. "В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля Porsche получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщается в Telegram-канале ГАИ.
рязанская область
происшествия, рязанская область, ford motor, группа газ, гибдд мвд рф, porsche panamera
© Фото : ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramПоследствия ДТП с участием четырех автомобилей в Рязанской области
© Фото : ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Рязанской области, сообщила региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло в субботу примерно в 10.05 мск на 334-м километре автодороги М5 "Урал" в Путятинском районе. По предварительной информации, 65-летний водитель, управляя автомобилем Ford, совершил столкновение с автомобилями Porsche, ГАЗ и грузовым автомобилем DAF.
«
"В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля Porsche получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщается в Telegram-канале ГАИ.
