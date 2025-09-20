https://ria.ru/20250920/dtp-2043181114.html
В Рязанской области в ДТП погибли два человека
В Рязанской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 20.09.2025
В Рязанской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Рязанской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T14:34:00+03:00
2025-09-20T14:34:00+03:00
2025-09-20T14:34:00+03:00
происшествия
рязанская область
ford motor
группа газ
гибдд мвд рф
porsche panamera
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043180213_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_ffce2335bcd3b2821829e306dc4aa8d3.jpg
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Рязанской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в субботу примерно в 10.05 мск на 334-м километре автодороги М5 "Урал" в Путятинском районе. По предварительной информации, 65-летний водитель, управляя автомобилем Ford, совершил столкновение с автомобилями Porsche, ГАЗ и грузовым автомобилем DAF. "В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля Porsche получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщается в Telegram-канале ГАИ.
https://ria.ru/20250315/rjazan-2005230199.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043180213_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_05596cbd9787a6101c82d06c74e59691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, ford motor, группа газ, гибдд мвд рф, porsche panamera
Происшествия, Рязанская область, Ford Motor, Группа ГАЗ, ГИБДД МВД РФ, Porsche Panamera
В Рязанской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в ДТП с 4 автомобилями в Рязанской области