В Рязанской области в ДТП погибли два человека

В Рязанской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 20.09.2025

В Рязанской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Рязанской области, сообщила региональная Госавтоинспекция.

РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Рязанской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в субботу примерно в 10.05 мск на 334-м километре автодороги М5 "Урал" в Путятинском районе. По предварительной информации, 65-летний водитель, управляя автомобилем Ford, совершил столкновение с автомобилями Porsche, ГАЗ и грузовым автомобилем DAF. "В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля Porsche получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщается в Telegram-канале ГАИ.

рязанская область

