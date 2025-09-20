Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет ограничить поставки нефти из России по "Дружбе", узнало Bloomberg - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 20.09.2025 (обновлено: 18:25 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/druzhba-2043213554.html
ЕС хочет ограничить поставки нефти из России по "Дружбе", узнало Bloomberg
ЕС хочет ограничить поставки нефти из России по "Дружбе", узнало Bloomberg - РИА Новости, 20.09.2025
ЕС хочет ограничить поставки нефти из России по "Дружбе", узнало Bloomberg
Евросоюз рассматривает возможность введения торговых мер для ограничения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:34:00+03:00
2025-09-20T18:25:00+03:00
экономика
россия
венгрия
словакия
петер сийярто
евросоюз
в мире
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043216099_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_181092c200c2648bccc59ab91865f279.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность введения торговых мер для ограничения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Исполнительный орган блока проводит анализ продолжающегося импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, и рассматриваемый шаг в основном затронет эти поставки, если они не будут прекращены", — говорится в материале. Утверждается, что эти планы не связаны с предложениями в рамках 19-го пакета санкций против России: для их принятия не нужна поддержка всех стран-членов, достаточно лишь поддержки большинства. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял о готовности Венгрии и Словакии сделать все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их российских энергоносителей. Без нефти и газа из России было бы невозможно энергоснабжение этих стран, подчеркивал он.Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, однако по завышенной стоимости.
https://ria.ru/20250918/ekonomika-2042540813.html
https://ria.ru/20250920/aktivy-2043078371.html
россия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043216099_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_ba15d0aa8878aef93682670b8600cc79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз, в мире, энергетика, нефть, природный газ, нефтепровод "дружба", санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире, Энергетика, Нефть, Природный газ, Нефтепровод "Дружба", Санкции, Санкции в отношении России

ЕС хочет ограничить поставки нефти из России по "Дружбе", узнало Bloomberg

© Getty Images / Janos KummerНефтеперерабатывающий завод "Дуна" в Венгрии
Нефтеперерабатывающий завод Дуна в Венгрии - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Getty Images / Janos Kummer
Нефтеперерабатывающий завод "Дуна" в Венгрии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность введения торговых мер для ограничения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Исполнительный орган блока проводит анализ продолжающегося импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, и рассматриваемый шаг в основном затронет эти поставки, если они не будут прекращены", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Третья мировая — на этот раз экономическая
18 сентября, 08:00
Утверждается, что эти планы не связаны с предложениями в рамках 19-го пакета санкций против России: для их принятия не нужна поддержка всех стран-членов, достаточно лишь поддержки большинства.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял о готовности Венгрии и Словакии сделать все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их российских энергоносителей. Без нефти и газа из России было бы невозможно энергоснабжение этих стран, подчеркивал он.
Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, однако по завышенной стоимости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Навязчивый бред грабежа активов: Россия отправит ЕС психиатрическую помощь
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВенгрияСловакияПетер СийяртоЕвросоюзВ миреЭнергетикаНефтьПриродный газНефтепровод "Дружба"СанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала