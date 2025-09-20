https://ria.ru/20250920/druzhba-2043213554.html
ЕС хочет ограничить поставки нефти из России по "Дружбе", узнало Bloomberg
2025-09-20T17:34:00+03:00
2025-09-20T17:34:00+03:00
2025-09-20T18:25:00+03:00
экономика
россия
венгрия
словакия
петер сийярто
евросоюз
в мире
энергетика
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность введения торговых мер для ограничения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Исполнительный орган блока проводит анализ продолжающегося импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, и рассматриваемый шаг в основном затронет эти поставки, если они не будут прекращены", — говорится в материале. Утверждается, что эти планы не связаны с предложениями в рамках 19-го пакета санкций против России: для их принятия не нужна поддержка всех стран-членов, достаточно лишь поддержки большинства. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял о готовности Венгрии и Словакии сделать все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их российских энергоносителей. Без нефти и газа из России было бы невозможно энергоснабжение этих стран, подчеркивал он.Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, однако по завышенной стоимости.
