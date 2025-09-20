https://ria.ru/20250920/drony-2043124233.html

ВС России уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ в ДНР - РИА Новости, 20.09.2025

ВС России уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ в ДНР

Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили два пикапа с живой силой противника, РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T06:14:00+03:00

2025-09-20T06:14:00+03:00

2025-09-20T23:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043131224_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c22f1ff8cffc7a8c1cbd03d14b321d62.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили два пикапа с живой силой противника, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения разведки было зафиксировано выдвижение подразделений ВСУ к передовым позициям для проведения ротации. Операторы FPV-дронов нанесли точный удар, уничтожив две единицы автомобильной техники и личный состав противника", - отметили в ведомстве. В Минобороны РФ добавили, что операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки ежедневно пополняют список уничтоженных целей. Их точные удары не оставляют противнику ни малейшего шанса на уклонение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пикапов с живой силой ВСУ на краматорско-дружковском направлении Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ, сообщили в Минобороны 2025-09-20T06:14 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины