ВС России уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ в ДНР - РИА Новости, 20.09.2025
ВС России уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ в ДНР
Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили два пикапа с живой силой противника, РИА Новости, 20.09.2025
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили два пикапа с живой силой противника, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения разведки было зафиксировано выдвижение подразделений ВСУ к передовым позициям для проведения ротации. Операторы FPV-дронов нанесли точный удар, уничтожив две единицы автомобильной техники и личный состав противника", - отметили в ведомстве. В Минобороны РФ добавили, что операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки ежедневно пополняют список уничтоженных целей. Их точные удары не оставляют противнику ни малейшего шанса на уклонение.
Уничтожение пикапов с живой силой ВСУ на краматорско-дружковском направлении
Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ, сообщили в Минобороны
ВС России уничтожили два пикапа с живой силой ВСУ в ДНР
