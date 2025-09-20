Shaman начал выступление в финале "Интервидения"

https://ria.ru/20250920/dronov-2043256291.html

2025-09-20T21:44:00+03:00

2025-09-20T21:44:00+03:00

2025-09-20T21:52:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

максим фадеев

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043257628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c758a291d044fdf059b71cdd0002e6e.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", начал свое выступление в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости. Shaman представляет Россию на конкурсе с песней "Прямо по сердцу", автором которой выступил музыкальный продюсер, композитор Максим Фадеев. Музыкант выступает в финале конкурса "Интервидение" под девятым номером. Ранее он отмечал, что считает свой порядковый номер счастливым, и связывал его символизм с празднованием Дня Победы 9 мая. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

россия

москва

московская область (подмосковье)

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

