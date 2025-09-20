Рейтинг@Mail.ru
21:44 20.09.2025
Shaman начал выступление в финале "Интервидения"
Shaman начал выступление в финале "Интервидения"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", начал свое выступление в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости. Shaman представляет Россию на конкурсе с песней "Прямо по сердцу", автором которой выступил музыкальный продюсер, композитор Максим Фадеев. Музыкант выступает в финале конкурса "Интервидение" под девятым номером. Ранее он отмечал, что считает свой порядковый номер счастливым, и связывал его символизм с празднованием Дня Победы 9 мая. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", начал свое выступление в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman представляет Россию на конкурсе с песней "Прямо по сердцу", автором которой выступил музыкальный продюсер, композитор Максим Фадеев.
Музыкант выступает в финале конкурса "Интервидение" под девятым номером. Ранее он отмечал, что считает свой порядковый номер счастливым, и связывал его символизм с празднованием Дня Победы 9 мая.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
19 сентября, 08:00
 
Культура
 
 
