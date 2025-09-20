https://ria.ru/20250920/dronov-2043256291.html
Shaman начал выступление в финале "Интервидения"
Shaman начал выступление в финале "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Shaman начал выступление в финале "Интервидения"
20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", начал свое выступление в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости. Shaman представляет Россию на конкурсе с песней "Прямо по сердцу", автором которой выступил музыкальный продюсер, композитор Максим Фадеев. Музыкант выступает в финале конкурса "Интервидение" под девятым номером. Ранее он отмечал, что считает свой порядковый номер счастливым, и связывал его символизм с празднованием Дня Победы 9 мая. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение"
Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение"
Shaman начал выступление в финале "Интервидения"
Shaman, представляющий РФ на "Интервидении", начал выступление в финале конкурса