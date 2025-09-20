https://ria.ru/20250920/dron-2043131866.html

Дроны ВСУ взорвались над учебным центром ЗАЭС

Украинские войска атаковали Запорожскую АЭС, два дрона взорвались над учебным центром, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Запорожскую АЭС, два дрона взорвались над учебным центром, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Вчера <...> было обстреляно здание учебно-тренировочного центра, корпус Г. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания. <...> Пострадавших среди персонала станции нет. <...> Находившиеся в момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС международные эксперты МАГАТЭ были оперативно эвакуированы и находятся в безопасном месте", — говорится в заявлении.Отмечается, что критических разрушений на станции нет, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены."Несмотря на абсурдные и опасные действия киевского режима, ситуация находится на контроле. Работа станции осуществляется в штатном режиме", — добавили в пресс-службе.Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии район, где находятся топливные склады Запорожской АЭС. Загорелась сухая растительность на прилегающей территории. Пострадавших и повреждений нет.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.

