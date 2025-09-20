Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ взорвались над учебным центром ЗАЭС
08:27 20.09.2025 (обновлено: 09:35 20.09.2025)
Дроны ВСУ взорвались над учебным центром ЗАЭС
Дроны ВСУ взорвались над учебным центром ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2025
Дроны ВСУ взорвались над учебным центром ЗАЭС
Украинские войска атаковали Запорожскую АЭС, два дрона взорвались над учебным центром, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Запорожскую АЭС, два дрона взорвались над учебным центром, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Вчера &lt;...&gt; было обстреляно здание учебно-тренировочного центра, корпус Г. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания. &lt;...&gt; Пострадавших среди персонала станции нет. &lt;...&gt; Находившиеся в момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС международные эксперты МАГАТЭ были оперативно эвакуированы и находятся в безопасном месте", — говорится в заявлении.Отмечается, что критических разрушений на станции нет, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены."Несмотря на абсурдные и опасные действия киевского режима, ситуация находится на контроле. Работа станции осуществляется в штатном режиме", — добавили в пресс-службе.Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии район, где находятся топливные склады Запорожской АЭС. Загорелась сухая растительность на прилегающей территории. Пострадавших и повреждений нет.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.
Дроны ВСУ взорвались над учебным центром ЗАЭС

Украинские БПЛА взорвались над учебным центром ЗАЭС, где были сотрудники МАГАТЭ

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Запорожскую АЭС, два дрона взорвались над учебным центром, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Вчера <...> было обстреляно здание учебно-тренировочного центра, корпус Г. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания. <...> Пострадавших среди персонала станции нет. <...> Находившиеся в момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС международные эксперты МАГАТЭ были оперативно эвакуированы и находятся в безопасном месте", — говорится в заявлении.
17 сентября, 17:43
На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ
На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ
17 сентября, 17:43
Отмечается, что критических разрушений на станции нет, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены.
"Несмотря на абсурдные и опасные действия киевского режима, ситуация находится на контроле. Работа станции осуществляется в штатном режиме", — добавили в пресс-службе.
Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии район, где находятся топливные склады Запорожской АЭС. Загорелась сухая растительность на прилегающей территории. Пострадавших и повреждений нет.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.
