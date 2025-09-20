Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/draka-2043263162.html
В Подмосковье подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета
В Подмосковье подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета - РИА Новости, 20.09.2025
В Подмосковье подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета
Драка со стрельбой из сигнального пистолета произошла в подмосковном Раменском, задержан 15-летний подросток, сообщила подмосковная полиция. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T22:55:00+03:00
2025-09-20T22:55:00+03:00
происшествия
раменское
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152372/57/1523725773_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_43ff4c877f4f431eebbcae1f1e52cdbf.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Драка со стрельбой из сигнального пистолета произошла в подмосковном Раменском, задержан 15-летний подросток, сообщила подмосковная полиция. &quot;В дежурную часть МУ МВД России &quot;Раменское&quot; поступило сообщение о том, что на парковке у одного из домов, расположенных на улице Гурьева, происходит драка. Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета. После чего скрылись с места происшествия. В настоящее время никто за медицинской помощью не обращался&quot;, - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.Отмечается, что один из участников инцидента был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 15-летний подросток из Москвы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников инцидента, добавили в полиции.
https://ria.ru/20250716/travmat-2029434598.html
раменское
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152372/57/1523725773_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_89b7e5faa37b0e51df601a9b96bc1aaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, раменское, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Раменское, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета

В Раменском произошла драка со стрельбой, полиция задержала 15-летнего подростка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Драка со стрельбой из сигнального пистолета произошла в подмосковном Раменском, задержан 15-летний подросток, сообщила подмосковная полиция.
«

"В дежурную часть МУ МВД России "Раменское" поступило сообщение о том, что на парковке у одного из домов, расположенных на улице Гурьева, происходит драка. Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета. После чего скрылись с места происшествия. В настоящее время никто за медицинской помощью не обращался", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.

Отмечается, что один из участников инцидента был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 15-летний подросток из Москвы.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников инцидента, добавили в полиции.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Житель Ингушетии открыл стрельбу из травмата на парковке
16 июля, 12:27
 
ПроисшествияРаменскоеМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала