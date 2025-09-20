https://ria.ru/20250920/draka-2043263162.html
В Подмосковье подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета
В Подмосковье подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета
Драка со стрельбой из сигнального пистолета произошла в подмосковном Раменском, задержан 15-летний подросток, сообщила подмосковная полиция. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Драка со стрельбой из сигнального пистолета произошла в подмосковном Раменском, задержан 15-летний подросток, сообщила подмосковная полиция. "В дежурную часть МУ МВД России "Раменское" поступило сообщение о том, что на парковке у одного из домов, расположенных на улице Гурьева, происходит драка. Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета. После чего скрылись с места происшествия. В настоящее время никто за медицинской помощью не обращался", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.Отмечается, что один из участников инцидента был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 15-летний подросток из Москвы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников инцидента, добавили в полиции.
