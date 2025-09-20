Рейтинг@Mail.ru
В Донецке добровольцы из Южной Осетии получили воинские награды - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 20.09.2025 (обновлено: 09:33 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/donetsk-2043135556.html
В Донецке добровольцы из Южной Осетии получили воинские награды
В Донецке добровольцы из Южной Осетии получили воинские награды - РИА Новости, 20.09.2025
В Донецке добровольцы из Южной Осетии получили воинские награды
Министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 бойцов - добровольцев из Южной Осетии, участвующих в СВО, передает корреспондент... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:16:00+03:00
2025-09-20T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
южная осетия
донецкая народная республика
грузия
олег мамиев
владимир путин
молодая гвардия единой россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043137537_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f75c94ca3124e83560ccff7633046c03.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 бойцов - добровольцев из Южной Осетии, участвующих в СВО, передает корреспондент РИА Новости. В рамках Дня независимости Республики Южная Осетия 20 сентября в Донецке молодежь совместно с уроженцами Южной Осетии и добровольцами, участвующими в СВО, почтили память героя ДНР Олега Мамиева с позывным "Мамай". После памятной части мероприятия около 30 бойцов-добровольцев из Южной Осетии получили награды от министерства обороны Южной Осетии, а также от властей Донецкой Народной Республики. Бойцы были отмечены наградами "За боевое содружество" и "За воинскую доблесть", а также благодарностью за службу. Помимо воинских наград молодежь ДНР передала бойцам новое знамя для воинского подразделения, где проходят службу уроженцы Южной Осетии. "Это важный день (День независимости Южной Осетии – ред.)… Нужно помнить, кто в 2014 году пришел к нам на помощь, что эти люди, несмотря ни на что, оставили свою Родину и приехали защищать нашу. И даже сегодня медали, которые им вручали, они не греют душу так, как то, что сюда пришли ребята, которые благодарны им за то, что кто-то из их братьев отдал жизнь за нашу землю, и кто-то сейчас до сих пор сражается. Было очень приятно видеть лица военнослужащих… Некоторые из бойцов даже сдерживали слезы на глазах. Когда ты находишься на передовой и приезжаешь в тыл, и видишь молодых ребят, которые глазами благодарят тебя за то, что ты делаешь, ни одна награда не сравнится с этим", - сказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" в республике Сергей Добровольский. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами. На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и Южной Осетии. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. В 2017 году Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии, президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации в 2018 году.
https://ria.ru/20250918/vystavka-2042756371.html
https://ria.ru/20250919/lnr-2042960016.html
южная осетия
донецкая народная республика
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Награждение бойцов-добровольцев СВО из Южной Осетии
Министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 бойцов - добровольцев из Южной Осетии, участвующих в СВО, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-20T09:16
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043137537_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bca8a61e731e937643a3cc8240e72045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная осетия, донецкая народная республика, грузия, олег мамиев, владимир путин, молодая гвардия единой россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Южная Осетия, Донецкая Народная Республика, Грузия, Олег Мамиев, Владимир Путин, Молодая гвардия Единой России
В Донецке добровольцы из Южной Осетии получили воинские награды

В Донецке около 30 добровольцев из Южной Осетии получили воинские награды

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 бойцов - добровольцев из Южной Осетии, участвующих в СВО, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА НовостиНаграждение бойцов - добровольцев из Южной Осетии, участвующих в СВО
Награждение бойцов - добровольцев из Южной Осетии, участвующих в СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости
Награждение бойцов - добровольцев из Южной Осетии, участвующих в СВО
В рамках Дня независимости Республики Южная Осетия 20 сентября в Донецке молодежь совместно с уроженцами Южной Осетии и добровольцами, участвующими в СВО, почтили память героя ДНР Олега Мамиева с позывным "Мамай". После памятной части мероприятия около 30 бойцов-добровольцев из Южной Осетии получили награды от министерства обороны Южной Осетии, а также от властей Донецкой Народной Республики. Бойцы были отмечены наградами "За боевое содружество" и "За воинскую доблесть", а также благодарностью за службу. Помимо воинских наград молодежь ДНР передала бойцам новое знамя для воинского подразделения, где проходят службу уроженцы Южной Осетии.
"Это важный день (День независимости Южной Осетии – ред.)… Нужно помнить, кто в 2014 году пришел к нам на помощь, что эти люди, несмотря ни на что, оставили свою Родину и приехали защищать нашу. И даже сегодня медали, которые им вручали, они не греют душу так, как то, что сюда пришли ребята, которые благодарны им за то, что кто-то из их братьев отдал жизнь за нашу землю, и кто-то сейчас до сих пор сражается. Было очень приятно видеть лица военнослужащих… Некоторые из бойцов даже сдерживали слезы на глазах. Когда ты находишься на передовой и приезжаешь в тыл, и видишь молодых ребят, которые глазами благодарят тебя за то, что ты делаешь, ни одна награда не сравнится с этим", - сказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" в республике Сергей Добровольский.
Открытие экспозиции СВО. Zащитники Отечества - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Музее Победы открылась выставка о героизме российских бойцов на СВО
18 сентября, 16:15
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и Южной Осетии. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. В 2017 году Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии, президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации в 2018 году.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Санитар рассказал о стойкости бойцов, раненных в Серебрясном лесничестве
19 сентября, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮжная ОсетияДонецкая Народная РеспубликаГрузияОлег МамиевВладимир ПутинМолодая гвардия Единой России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала