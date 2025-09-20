В Донецке добровольцы из Южной Осетии получили воинские награды
В Донецке около 30 добровольцев из Южной Осетии получили воинские награды
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 бойцов - добровольцев из Южной Осетии, участвующих в СВО, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках Дня независимости Республики Южная Осетия 20 сентября в Донецке молодежь совместно с уроженцами Южной Осетии и добровольцами, участвующими в СВО, почтили память героя ДНР Олега Мамиева с позывным "Мамай". После памятной части мероприятия около 30 бойцов-добровольцев из Южной Осетии получили награды от министерства обороны Южной Осетии, а также от властей Донецкой Народной Республики. Бойцы были отмечены наградами "За боевое содружество" и "За воинскую доблесть", а также благодарностью за службу. Помимо воинских наград молодежь ДНР передала бойцам новое знамя для воинского подразделения, где проходят службу уроженцы Южной Осетии.
"Это важный день (День независимости Южной Осетии – ред.)… Нужно помнить, кто в 2014 году пришел к нам на помощь, что эти люди, несмотря ни на что, оставили свою Родину и приехали защищать нашу. И даже сегодня медали, которые им вручали, они не греют душу так, как то, что сюда пришли ребята, которые благодарны им за то, что кто-то из их братьев отдал жизнь за нашу землю, и кто-то сейчас до сих пор сражается. Было очень приятно видеть лица военнослужащих… Некоторые из бойцов даже сдерживали слезы на глазах. Когда ты находишься на передовой и приезжаешь в тыл, и видишь молодых ребят, которые глазами благодарят тебя за то, что ты делаешь, ни одна награда не сравнится с этим", - сказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" в республике Сергей Добровольский.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и Южной Осетии. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. В 2017 году Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии, президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации в 2018 году.
