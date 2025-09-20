Рейтинг@Mail.ru
Додон заявил о падении рейтинга евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 20.09.2025
11:31 20.09.2025
Додон заявил о падении рейтинга евроинтеграции в Молдавии
Додон заявил о падении рейтинга евроинтеграции в Молдавии
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. В Молдавии некоторые пока еще верят в сказку про евроинтеграцию, но рейтинг этого вектора падает и будет падать дальше, заявил в интервью РИА Новости, экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. "Им (европейским государствам - ред.) не нужна Молдавия внутри, она нужна им как прифронтовая территория, даже не государство, для каких-то геополитических, может и военных целей. В эту сказку про Европейский союз кто-то еще верит, и в Молдавии верят. Но я думаю, что уже видно, что рейтинг этого вектора падает и будет падать дальше", - заявил Додон. Он убежден, что внутри самого ЕС нет консенсуса по поводу возможного вступления Молдавии в ЕС. "Я думаю, что если бы ЕС очень хотел принять Молдавию, если бы Майя Санду очень хотела бы в Европу, то это можно было бы решить за пару лет. Молдавия очень маленькое государство, по 5-6 миллиардов долларов вливать каждый год в экономику, инфраструктуру, укрепление границ, Брюссель мог бы это сделать", - пояснил свою позицию экс-президент республики. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. В Молдавии некоторые пока еще верят в сказку про евроинтеграцию, но рейтинг этого вектора падает и будет падать дальше, заявил в интервью РИА Новости, экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
"Им (европейским государствам - ред.) не нужна Молдавия внутри, она нужна им как прифронтовая территория, даже не государство, для каких-то геополитических, может и военных целей. В эту сказку про Европейский союз кто-то еще верит, и в Молдавии верят. Но я думаю, что уже видно, что рейтинг этого вектора падает и будет падать дальше", - заявил Додон.
Он убежден, что внутри самого ЕС нет консенсуса по поводу возможного вступления Молдавии в ЕС. "Я думаю, что если бы ЕС очень хотел принять Молдавию, если бы Майя Санду очень хотела бы в Европу, то это можно было бы решить за пару лет. Молдавия очень маленькое государство, по 5-6 миллиардов долларов вливать каждый год в экономику, инфраструктуру, укрепление границ, Брюссель мог бы это сделать", - пояснил свою позицию экс-президент республики.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
