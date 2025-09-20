Додон призвал Кишинев восстановить отношения с Тирасполем
Додон: необходимо обсудить особый статус Приднестровья в составе Молдавии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон
Председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Кишиневу нужно срочно восстанавливать отношения с Тирасполем и начать обсуждать особый статус Приднестровья в составе Молдавии, заявил в интервью РИА Новости, экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
"Следующему правительству нужно в срочном порядке восстановить диалог с Тирасполем на всех уровнях, на уровне правительства, парламента и на уровне президента тоже. Нужно начать обсуждение основ реинтеграции, особый статус Приднестровья в составе Республики Молдова", - заявил Додон.
Он полагает, что первым делом нужно объединить, что общего есть у приднестровского региона и остальной части Молдавии, кроме границ.
"Это непростой вопрос. У нас экономические модели разные, даже налоговой кодекс разный. Я, как экономист, понимаю, что есть много экономических, политических проблем, но это нужно начинать. Мы обязательно должны это сделать. Я надеюсь, что следующее правительство, где будет участвовать и Партия социалистов, и блок, очень четко и трезво подойдет к решению этого вопроса", - отметил Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
