Додон призвал Кишинев восстановить отношения с Тирасполем

КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Кишиневу нужно срочно восстанавливать отношения с Тирасполем и начать обсуждать особый статус Приднестровья в составе Молдавии, заявил в интервью РИА Новости, экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. "Следующему правительству нужно в срочном порядке восстановить диалог с Тирасполем на всех уровнях, на уровне правительства, парламента и на уровне президента тоже. Нужно начать обсуждение основ реинтеграции, особый статус Приднестровья в составе Республики Молдова", - заявил Додон. Он полагает, что первым делом нужно объединить, что общего есть у приднестровского региона и остальной части Молдавии, кроме границ. "Это непростой вопрос. У нас экономические модели разные, даже налоговой кодекс разный. Я, как экономист, понимаю, что есть много экономических, политических проблем, но это нужно начинать. Мы обязательно должны это сделать. Я надеюсь, что следующее правительство, где будет участвовать и Партия социалистов, и блок, очень четко и трезво подойдет к решению этого вопроса", - отметил Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

