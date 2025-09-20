https://ria.ru/20250920/dodon-2043127657.html

Додон высказался о новом референдуме в Молдавии

Додон высказался о новом референдуме в Молдавии

Додон высказался о новом референдуме в Молдавии

Оппозиция в Молдавии после парламентских выборов может провести новый референдум о евроинтеграции, поскольку прошлый был незаконным, заявил в интервью РИА...

КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии после парламентских выборов может провести новый референдум о евроинтеграции, поскольку прошлый был незаконным, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять."Референдум прошлого года неконституционен, это говорят все юристы, он нелегален, поэтому Конституционный суд (КС) должен пересмотреть свое решение, это может только КС, о признании результатов референдума. Если КС не захочет это сделать, то следующее парламентское большинство может принять решение о проведении еще одного референдума", - заявил Додон.Экс-президент признал, что после выборов оппозиция должна будет любыми способами добиться пересмотра незаконного решения прежних властей."Я думаю, что после смены власти члены этого КС тоже уйдут в отставку, тогда появятся настоящие юристы, которые не действуют под дудку Майи Санду и каких-то брюссельских кураторов. Мы должны этого добиться. Референдум прошлого года нелегитимен, мы его не признали, его нужно отменять.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

