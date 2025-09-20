Рейтинг@Mail.ru
Додон высказался о новом референдуме в Молдавии - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/dodon-2043127657.html
Додон высказался о новом референдуме в Молдавии
Додон высказался о новом референдуме в Молдавии - РИА Новости, 20.09.2025
Додон высказался о новом референдуме в Молдавии
Оппозиция в Молдавии после парламентских выборов может провести новый референдум о евроинтеграции, поскольку прошлый был незаконным, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T07:33:00+03:00
2025-09-20T07:33:00+03:00
в мире
россия
украина
игорь додон
молдавия
мария захарова
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023639058_0:112:2988:1793_1920x0_80_0_0_7793b9db58043534446bd5ace3ed3c48.jpg
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии после парламентских выборов может провести новый референдум о евроинтеграции, поскольку прошлый был незаконным, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять."Референдум прошлого года неконституционен, это говорят все юристы, он нелегален, поэтому Конституционный суд (КС) должен пересмотреть свое решение, это может только КС, о признании результатов референдума. Если КС не захочет это сделать, то следующее парламентское большинство может принять решение о проведении еще одного референдума", - заявил Додон.Экс-президент признал, что после выборов оппозиция должна будет любыми способами добиться пересмотра незаконного решения прежних властей."Я думаю, что после смены власти члены этого КС тоже уйдут в отставку, тогда появятся настоящие юристы, которые не действуют под дудку Майи Санду и каких-то брюссельских кураторов. Мы должны этого добиться. Референдум прошлого года нелегитимен, мы его не признали, его нужно отменять.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20250919/moldaviya-2042974148.html
https://ria.ru/20250919/sandu-2042965422.html
россия
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023639058_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_4f8909439920cd9356b7124aa0e089e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, игорь додон, молдавия, мария захарова, майя санду, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Игорь Додон, Молдавия, Мария Захарова, Майя Санду, Евросоюз
Додон высказался о новом референдуме в Молдавии

Додон: Оппозиция Молдавии после выборов может провести новый референдум

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии после парламентских выборов может провести новый референдум о евроинтеграции, поскольку прошлый был незаконным, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Здание правительства в Кишиневе, украшенное флагами Молдовы и Европейского cоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Депутаты в Молдавии обсуждают подкуп законодателей, сообщил источник
19 сентября, 14:09
"Референдум прошлого года неконституционен, это говорят все юристы, он нелегален, поэтому Конституционный суд (КС) должен пересмотреть свое решение, это может только КС, о признании результатов референдума. Если КС не захочет это сделать, то следующее парламентское большинство может принять решение о проведении еще одного референдума", - заявил Додон.
Экс-президент признал, что после выборов оппозиция должна будет любыми способами добиться пересмотра незаконного решения прежних властей.
"Я думаю, что после смены власти члены этого КС тоже уйдут в отставку, тогда появятся настоящие юристы, которые не действуют под дудку Майи Санду и каких-то брюссельских кураторов. Мы должны этого добиться. Референдум прошлого года нелегитимен, мы его не признали, его нужно отменять.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Санду пытается ампутировать историческую память, заявили в Госдуме
19 сентября, 13:19
 
В миреРоссияУкраинаИгорь ДодонМолдавияМария ЗахароваМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала