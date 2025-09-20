Рейтинг@Mail.ru
03:06 20.09.2025
Врач рассказал, в каком возрасте мужчине нужно заводить первого ребенка
Врач рассказал, в каком возрасте мужчине нужно заводить первого ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Мужчине с учетом сегодняшних реалий нужно заводить первого ребенка в возрасте 24-25 лет, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин. "Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24-25 лет для мужчины это было бы актуально", - сказал Аполихин, отвечая на вопрос, в каком возрасте мужчине следует зачать первого ребенка. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Мужчине с учетом сегодняшних реалий нужно заводить первого ребенка в возрасте 24-25 лет, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин.
"Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24-25 лет для мужчины это было бы актуально", - сказал Аполихин, отвечая на вопрос, в каком возрасте мужчине следует зачать первого ребенка.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
ОбществоВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
