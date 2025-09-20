https://ria.ru/20250920/deti-2043115741.html

Врач рассказал, в каком возрасте мужчине нужно заводить первого ребенка

Врач рассказал, в каком возрасте мужчине нужно заводить первого ребенка - РИА Новости, 20.09.2025

Врач рассказал, в каком возрасте мужчине нужно заводить первого ребенка

Мужчине с учетом сегодняшних реалий нужно заводить первого ребенка в возрасте 24-25 лет, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T03:06:00+03:00

2025-09-20T03:06:00+03:00

2025-09-20T03:06:00+03:00

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937336117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e68792a9c9eaa3f37bcd34cca43c5645.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Мужчине с учетом сегодняшних реалий нужно заводить первого ребенка в возрасте 24-25 лет, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин. "Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24-25 лет для мужчины это было бы актуально", - сказал Аполихин, отвечая на вопрос, в каком возрасте мужчине следует зачать первого ребенка. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250919/ogurtsy-2042873025.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025