Рейтинг@Mail.ru
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление вооруженных сил - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 20.09.2025 (обновлено: 11:43 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/danija-2043151134.html
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление вооруженных сил
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление вооруженных сил - РИА Новости, 20.09.2025
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление вооруженных сил
Власти Дании выделили дополнительные более 1,3 миллиарда долларов на укрепление своих вооружённых сил, сообщает датское минобороны. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T11:42:00+03:00
2025-09-20T11:43:00+03:00
в мире
дания
россия
москва
метте фредериксен
владимир барбин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_137:0:1911:998_1920x0_80_0_0_7f03f3c6c5b7a6f52cea444529f58d13.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Власти Дании выделили дополнительные более 1,3 миллиарда долларов на укрепление своих вооружённых сил, сообщает датское минобороны. "В 2025 году были выделены средства на укрепление боеспособности Вооружённых сил Дании, в том числе путём укрепления основных задач, таких как образование, строительство подразделений, обучение солдат и так далее. По рекомендации главы ВС дополнительно выделены 8,5 миллиарда датских крон (1,34 миллиарда долларов - ред.) на продолжение работы по укреплению основных задач Вооружённых сил Дании в период 2026-2033 годов", - говорится в пресс-релизе датского МО. Отмечается, что средства, среди прочего, пойдут на ускорение трансформации ВС королевства и укрепление боевой мощи посредством обучения военнослужащих. Кроме того, согласно ведомству, инициативы будут направлены на поддержку возможностей подразделений сухопутных войск, наращивание потенциала беспилотных летательных аппаратов в ВМС Дании и укрепление образовательной и учебной деятельности ВВС. "Я очень рад, что благодаря этому решению мы можем продолжить укрепление боеспособности ВС Дании... Текущая ситуация в сфере политики безопасности требует от ВС мыслить в долгосрочной перспективе, и, при обеспечении финансовой поддержки до 2033 года, ВС смогут сосредоточиться на долгосрочных решениях", - приводятся слова главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена. В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания впервые планирует приобрести дальнобойное высокоточное вооружение для сдерживания внешних угроз. Позднее посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя решение датского правительства, заявил, что Дания не только мыслит категориями возможности прямого военного столкновения с РФ, но и осуществляет подготовку такого сценария. Газета Financial Times 12 сентября сообщила, что власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250131/daniya-1996660897.html
https://ria.ru/20250330/daniya-2008235934.html
дания
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_358:0:1689:998_1920x0_80_0_0_0a5d79e9f9ae9ad143b0800ba71daa81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, россия, москва, метте фредериксен, владимир барбин, нато
В мире, Дания, Россия, Москва, Метте Фредериксен, Владимир Барбин, НАТО
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление вооруженных сил

Власти Дании выделили 1,3 миллиарда долларов на укрепление ВС в 2026-2033 годах

CC BY-SA 2.0 / Olivier Bruchez / Kronborg CastleЗамок Кронборг в Дании
Замок Кронборг в Дании - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Olivier Bruchez / Kronborg Castle
Замок Кронборг в Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Власти Дании выделили дополнительные более 1,3 миллиарда долларов на укрепление своих вооружённых сил, сообщает датское минобороны.
"В 2025 году были выделены средства на укрепление боеспособности Вооружённых сил Дании, в том числе путём укрепления основных задач, таких как образование, строительство подразделений, обучение солдат и так далее. По рекомендации главы ВС дополнительно выделены 8,5 миллиарда датских крон (1,34 миллиарда долларов - ред.) на продолжение работы по укреплению основных задач Вооружённых сил Дании в период 2026-2033 годов", - говорится в пресс-релизе датского МО.
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы
31 января, 16:06
Отмечается, что средства, среди прочего, пойдут на ускорение трансформации ВС королевства и укрепление боевой мощи посредством обучения военнослужащих. Кроме того, согласно ведомству, инициативы будут направлены на поддержку возможностей подразделений сухопутных войск, наращивание потенциала беспилотных летательных аппаратов в ВМС Дании и укрепление образовательной и учебной деятельности ВВС.
"Я очень рад, что благодаря этому решению мы можем продолжить укрепление боеспособности ВС Дании... Текущая ситуация в сфере политики безопасности требует от ВС мыслить в долгосрочной перспективе, и, при обеспечении финансовой поддержки до 2033 года, ВС смогут сосредоточиться на долгосрочных решениях", - приводятся слова главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена.
В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания впервые планирует приобрести дальнобойное высокоточное вооружение для сдерживания внешних угроз. Позднее посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя решение датского правительства, заявил, что Дания не только мыслит категориями возможности прямого военного столкновения с РФ, но и осуществляет подготовку такого сценария.
Газета Financial Times 12 сентября сообщила, что власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Дании заявили о желании усилить флот
30 марта, 14:20
 
В миреДанияРоссияМоскваМетте ФредериксенВладимир БарбинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала