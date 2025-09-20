Рейтинг@Mail.ru
Чурикова рассказала, как пройдет голосование жюри на "Интервидении" - РИА Новости, 20.09.2025
Культура
 
20:19 20.09.2025
Чурикова рассказала, как пройдет голосование жюри на "Интервидении"
Чурикова рассказала, как пройдет голосование жюри на "Интервидении"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что голосование жюри на конкурсе "Интервидение" пройдет через систему ранжирования, разработанную математиком Фуадом Алескеровым, которая переводит ранги участников в баллы для объективного и справедливого определения победителей. &quot;В составе каждой делегации есть член жюри. Голосующий член жюри - это авторитетная фигура в своей стране. Вот сейчас немножечко уже раскрою секреты. Они будут сидеть сразу за танцевальным партером... У них есть такой планшет для голосования, и они, все члены жюри, выстраивают свою табель, они должны будут выставить такой свой чарт, систему предпочтений. Кто повыше, кто подальше. Соответственно, от самого высокого, самого крутого, по их мнению, до наименее крутого. Вот так они будут их распределять, в порядке своих предпочтений. Дальше система эти данные будет обрабатывать. Дальше это все будет переведено в систему баллов&quot;, - рассказала Чурикова в эфире шоу &quot;Пусть говорят&quot; на Первом канале.Она отметила, что зрительского голосования на конкурсе "Интервидение" не будет из‑за разницы часовых поясов стран-участниц, и пояснила, что члены международного жюри выберут председателя, который и огласит результаты. "То есть, запоминаем, сначала ранги, а потом баллы. Ученый-математик с мировым именем Фуад Алескеров придумал эту систему для того, чтобы все было четко и справедливо максимально по отношению к каждому из наших участников... Соответственно, после того, как жюри проголосует, система все данные обработает, и мы, наконец, узнаем имя победителей", - добавила Чурикова.
Комментатор международного музыкального конкурса "Интервидение" Яна Чурикова отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции на территории инновационного центра "Сколково" в Москве
Комментатор международного музыкального конкурса Интервидение Яна Чурикова отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции на территории инновационного центра Сколково в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Комментатор международного музыкального конкурса "Интервидение" Яна Чурикова отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции на территории инновационного центра "Сколково" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что голосование жюри на конкурсе "Интервидение" пройдет через систему ранжирования, разработанную математиком Фуадом Алескеровым, которая переводит ранги участников в баллы для объективного и справедливого определения победителей.
"В составе каждой делегации есть член жюри. Голосующий член жюри - это авторитетная фигура в своей стране. Вот сейчас немножечко уже раскрою секреты. Они будут сидеть сразу за танцевальным партером... У них есть такой планшет для голосования, и они, все члены жюри, выстраивают свою табель, они должны будут выставить такой свой чарт, систему предпочтений. Кто повыше, кто подальше. Соответственно, от самого высокого, самого крутого, по их мнению, до наименее крутого. Вот так они будут их распределять, в порядке своих предпочтений. Дальше система эти данные будет обрабатывать. Дальше это все будет переведено в систему баллов", - рассказала Чурикова в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Она отметила, что зрительского голосования на конкурсе "Интервидение" не будет из‑за разницы часовых поясов стран-участниц, и пояснила, что члены международного жюри выберут председателя, который и огласит результаты.
"То есть, запоминаем, сначала ранги, а потом баллы. Ученый-математик с мировым именем Фуад Алескеров придумал эту систему для того, чтобы все было четко и справедливо максимально по отношению к каждому из наших участников... Соответственно, после того, как жюри проголосует, система все данные обработает, и мы, наконец, узнаем имя победителей", - добавила Чурикова.
