В Чернигове прогремел взрыв

В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 20.09.2025

В Чернигове прогремел взрыв

Взрыв раздался в субботу в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV".

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Черниговской области звучит более двух часов. "В Чернигове слышно взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

