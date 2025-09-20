Рейтинг@Mail.ru
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 20.09.2025
17:01 20.09.2025
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 20.09.2025
В Чернигове прогремел взрыв
Взрыв раздался в субботу в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:01:00+03:00
2025-09-20T17:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Черниговской области звучит более двух часов. "В Чернигове слышно взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Чернигове прогремел взрыв

В Чернигове в субботу на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Черниговской области звучит более двух часов.
Чернигове слышно взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
