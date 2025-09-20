https://ria.ru/20250920/chelovek-2043191453.html
В Орловской области в ДТП с участием иномарки погибли три человека
В Орловской области в ДТП с участием иномарки погибли три человека - РИА Новости, 20.09.2025
В Орловской области в ДТП с участием иномарки погибли три человека
Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Орловской области при выезде иномарки на встречную полосу, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Орловской области при выезде иномарки на встречную полосу, сообщили в УМВД России по региону. По данным полиции, в субботу утром водитель Renault Duster 1971-го года рождения, двигаясь по трассе со стороны города Болхова в направлении Орла, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai Elantra под управлением водителя 1988 года рождения. После удара автомобиль Renault Duster перевернулся. "В результате аварии на месте ДТП погибли водитель Renault Duster, пассажир-женщина 1970 года рождения и несовершеннолетний, находившийся на заднем сиденье. Телесные повреждения получили водитель Hyundai Elantra и двое пассажиров: женщина 1988 года рождения и мальчик 2020 года рождения, находящийся в детском удерживающем устройстве", – говорится в сообщении. Отмечается, что потерпевших отпустили после медосмотра, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
