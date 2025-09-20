Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области в ДТП с участием иномарки погибли три человека
15:41 20.09.2025
В Орловской области в ДТП с участием иномарки погибли три человека
Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Орловской области при выезде иномарки на встречную полосу, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 20.09.2025
происшествия
орловская область
орел
renault s.a
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
renault clio
hyundai creta
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Орловской области при выезде иномарки на встречную полосу, сообщили в УМВД России по региону. По данным полиции, в субботу утром водитель Renault Duster 1971-го года рождения, двигаясь по трассе со стороны города Болхова в направлении Орла, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai Elantra под управлением водителя 1988 года рождения. После удара автомобиль Renault Duster перевернулся. "В результате аварии на месте ДТП погибли водитель Renault Duster, пассажир-женщина 1970 года рождения и несовершеннолетний, находившийся на заднем сиденье. Телесные повреждения получили водитель Hyundai Elantra и двое пассажиров: женщина 1988 года рождения и мальчик 2020 года рождения, находящийся в детском удерживающем устройстве", – говорится в сообщении. Отмечается, что потерпевших отпустили после медосмотра, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
происшествия, орловская область, орел, renault s.a, министерство внутренних дел рф (мвд россии), renault clio, hyundai creta
Происшествия, Орловская область, Орел, Renault S.A, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Renault Clio, Hyundai Creta
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Орловской области при выезде иномарки на встречную полосу, сообщили в УМВД России по региону.
По данным полиции, в субботу утром водитель Renault Duster 1971-го года рождения, двигаясь по трассе со стороны города Болхова в направлении Орла, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai Elantra под управлением водителя 1988 года рождения. После удара автомобиль Renault Duster перевернулся.
"В результате аварии на месте ДТП погибли водитель Renault Duster, пассажир-женщина 1970 года рождения и несовершеннолетний, находившийся на заднем сиденье. Телесные повреждения получили водитель Hyundai Elantra и двое пассажиров: женщина 1988 года рождения и мальчик 2020 года рождения, находящийся в детском удерживающем устройстве", – говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевших отпустили после медосмотра, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
ПроисшествияОрловская областьОрелRenault S.AМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Renault ClioHyundai Creta
 
 
