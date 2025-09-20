https://ria.ru/20250920/buzova-2043230507.html

Бузова хочет представить Россию на "Интервидении"

2025-09-20T19:28:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

ольга бузова

яна чурикова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002815058_0:46:3166:1827_1920x0_80_0_0_1c969afeebda25861a7d8ffb7240c7ef.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что хотела бы представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", для этого она готова специально написать песню. "Я бы хотела принять участие… Я бы создала песню, которая покорила весь мир", - сказала Бузова журналистам. Телеведущая привлекла особое внимание журналистов, которые приехали для освещения конкурса "Интервидение". Она появилась одной из первых на красной ковровой дорожке конкурса. После прохода по дорожке её ждали как российские, так и иностранные журналисты. Бузова пообщалась с прессой на русском и английском языках, журналисты очень тепло встретили артистку. Ранее комментатор конкурса Яна Чурикова сообщила, что конкурс "Интервидение" освещают 190 журналистов из 25 стран мира. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

2025

россия, москва, московская область (подмосковье), ольга бузова, яна чурикова, владимир путин