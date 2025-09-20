https://ria.ru/20250920/buduschee-2043200102.html
Народ Южной Осетии строит будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев
2025-09-20T16:27:00+03:00
россия
южная осетия
абхазия
алан гаглоев
бадра гунба
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004285235_0:110:2507:1520_1920x0_80_0_0_4d0e0dc6510c759c1588ed4c0d8f018b.png
ЦХИНВАЛ, 20 сен – РИА Новости. Народу Южной Осетии принадлежит его страна, он сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией, заявил президент республики Алан Гаглоев. "Мы свободный народ, и нам принадлежит наша страна. Мы сами строим свое будущее и делаем это вместе с Россией", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала. Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
россия
РИА Новости
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004285235_0:0:2508:1881_1920x0_80_0_0_cde61632f9d5409a72fb2c9a89ce1b1c.png
россия, южная осетия, абхазия, алан гаглоев, бадра гунба, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз промышленников и предпринимателей
