Рейтинг@Mail.ru
Народ Южной Осетии строит будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/buduschee-2043200102.html
Народ Южной Осетии строит будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев
Народ Южной Осетии строит будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев - РИА Новости, 20.09.2025
Народ Южной Осетии строит будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев
Народу Южной Осетии принадлежит его страна, он сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией, заявил президент республики Алан Гаглоев. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T16:27:00+03:00
2025-09-20T16:27:00+03:00
россия
южная осетия
абхазия
алан гаглоев
бадра гунба
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004285235_0:110:2507:1520_1920x0_80_0_0_4d0e0dc6510c759c1588ed4c0d8f018b.png
ЦХИНВАЛ, 20 сен – РИА Новости. Народу Южной Осетии принадлежит его страна, он сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией, заявил президент республики Алан Гаглоев. "Мы свободный народ, и нам принадлежит наша страна. Мы сами строим свое будущее и делаем это вместе с Россией", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала. Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
https://ria.ru/20250920/putin-2043169762.html
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043190699.html
россия
южная осетия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004285235_0:0:2508:1881_1920x0_80_0_0_cde61632f9d5409a72fb2c9a89ce1b1c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная осетия, абхазия, алан гаглоев, бадра гунба, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Южная Осетия, Абхазия, Алан Гаглоев, Бадра Гунба, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Народ Южной Осетии строит будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев

Гаглоев: народу Южной Осетии принадлежит его будущее, и он строит его с Россией

© Фото : Официальный сайт Президента Республики Южная ОсетияПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Официальный сайт Президента Республики Южная Осетия
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЦХИНВАЛ, 20 сен – РИА Новости. Народу Южной Осетии принадлежит его страна, он сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией, заявил президент республики Алан Гаглоев.
"Мы свободный народ, и нам принадлежит наша страна. Мы сами строим свое будущее и делаем это вместе с Россией", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики
Вчера, 13:32
Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала.
Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко
Вчера, 15:38
 
РоссияЮжная ОсетияАбхазияАлан ГаглоевБадра ГунбаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала