ВС России уничтожили азербайджанскую "Гюрзу" ВСУ
ВС России уничтожили азербайджанскую "Гюрзу" ВСУ
Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" была уничтожена в ходе СВО бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" была уничтожена в ходе СВО бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства, сообщило Минобороны РФ в субботу. "В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Заречное на Рубцовском направлении была обнаружена бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства. Серией ударов расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" ББМ противника была поражена", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ уточнили, что в результате слаженной боевой работы расчетов ударных дронов центра "Рубикон" бронемашина украинских националистов была уничтожена: средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось ее интенсивное возгорание.
