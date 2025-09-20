Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили азербайджанскую "Гюрзу" ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 20.09.2025
ВС России уничтожили азербайджанскую "Гюрзу" ВСУ
Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" была уничтожена в ходе СВО бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 20.09.2025
специальная военная операция на украине
заречный
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" была уничтожена в ходе СВО бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства, сообщило Минобороны РФ в субботу. "В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Заречное на Рубцовском направлении была обнаружена бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства. Серией ударов расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" ББМ противника была поражена", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ уточнили, что в результате слаженной боевой работы расчетов ударных дронов центра "Рубикон" бронемашина украинских националистов была уничтожена: средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось ее интенсивное возгорание.
заречный
заречный, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Заречный, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Даничев Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" была уничтожена в ходе СВО бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Заречное на Рубцовском направлении была обнаружена бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства. Серией ударов расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" ББМ противника была поражена", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ уточнили, что в результате слаженной боевой работы расчетов ударных дронов центра "Рубикон" бронемашина украинских националистов была уничтожена: средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось ее интенсивное возгорание.
Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа
Специальная военная операция на Украине Заречный Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Вооруженные силы Украины
 
 
