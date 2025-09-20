https://ria.ru/20250920/bronemashina-2043164490.html

ВС России уничтожили азербайджанскую "Гюрзу" ВСУ

Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" была уничтожена в ходе СВО бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 20.09.2025

специальная военная операция на украине

заречный

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" была уничтожена в ходе СВО бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства, сообщило Минобороны РФ в субботу. "В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Заречное на Рубцовском направлении была обнаружена бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства. Серией ударов расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" ББМ противника была поражена", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ уточнили, что в результате слаженной боевой работы расчетов ударных дронов центра "Рубикон" бронемашина украинских националистов была уничтожена: средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось ее интенсивное возгорание.

заречный

