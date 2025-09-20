https://ria.ru/20250920/britanija-2043129760.html

Британия столкнулась с серьезным торговым кризисом, показали статданные

Британия столкнулась с серьезным торговым кризисом, показали статданные

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Великобритания столкнулась с самым серьезным внешнеторговым кризисом в своей современной истории: падение экспорта страны в годовом выражении фиксируется уже девять кварталов подряд, обратило внимание РИА Новости, изучив открытые статданные. Сопоставимое по продолжительности снижение экспорта страны наблюдалось за период с 2014 по первый квартал 2016 года на фоне кризиса в Евросоюзе. Тогда объединение пошатнули экономические последствия санкций против России, которые срикошетили по самой Европе, миграционные проблемы из-за потока беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, а также долговой кризис в Греции. При этом даже тогда годовые темпы снижения экспорта в среднем не превышали 3%, а во время текущего падения они почти втрое больше - около 9%. Туманный Альбион на протяжении всей своей современной истории больше закупает за рубежом, чем поставляет сам: внешнеторговый баланс страны строго дефицитный как минимум с начала текущего века. Причем самым ощутимым дефицит торгового баланса стал при действующем премьер-министре Кире Стармере. Так, по последним данным национальной таможни, экспорт во втором квартале составил 89,21 миллиарда фунтов стерлингов, тогда как из-за рубежа страна ввезла товаров на 155,48 миллиарда. Таким образом, баланс внешней торговли по итогам квартала ушел в минус на максимальные в современной истории Великобритании 66,3 миллиарда фунтов стерлингов.

