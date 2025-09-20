Член жюри "Интервидения" предложил привезти конкурс в Бразилию

https://ria.ru/20250920/brazilija-2043202168.html
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член жюри конкурса "Интервидение" от Бразилии Кака Машаду сообщил, что было бы чудесно принять следующий конкурс в Бразилии, представители которой будут на его сцене в нынешнем году. "Было бы чудесно привезти "Интервидение" в Бразилию", - сказал собеседник РИА Новости на полях пресс-брифинга в преддверии конкурса. Он также отметил теплый прием в России и впечатляющий уровень проведения мероприятия, задавшись вопросом о том, смогла бы Бразилия это повторить. На проходящем в субботу конкурсе Бразилию представляют музыканты Лусиану Калазанс и Раис Надер. Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал РИА Новости, что страну, где в следующий раз пройдет музыкальный конкурс "Интервидение", определят руководители официальных делегаций. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
