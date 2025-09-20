https://ria.ru/20250920/brazilija-2043202168.html

Член жюри "Интервидения" предложил привезти конкурс в Бразилию

Член жюри "Интервидения" предложил привезти конкурс в Бразилию - РИА Новости, 20.09.2025

Член жюри "Интервидения" предложил привезти конкурс в Бразилию

Член жюри конкурса "Интервидение" от Бразилии Кака Машаду сообщил, что было бы чудесно принять следующий конкурс в Бразилии, представители которой будут на его... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T16:33:00+03:00

2025-09-20T16:33:00+03:00

2025-09-20T16:33:00+03:00

в мире

россия

бразилия

москва

михаил швыдкой

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042781706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a855d43bfe2c2e250402ae1c85ea04c.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член жюри конкурса "Интервидение" от Бразилии Кака Машаду сообщил, что было бы чудесно принять следующий конкурс в Бразилии, представители которой будут на его сцене в нынешнем году. "Было бы чудесно привезти "Интервидение" в Бразилию", - сказал собеседник РИА Новости на полях пресс-брифинга в преддверии конкурса. Он также отметил теплый прием в России и впечатляющий уровень проведения мероприятия, задавшись вопросом о том, смогла бы Бразилия это повторить. На проходящем в субботу конкурсе Бразилию представляют музыканты Лусиану Калазанс и Раис Надер. Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал РИА Новости, что страну, где в следующий раз пройдет музыкальный конкурс "Интервидение", определят руководители официальных делегаций. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250920/rossiya-2043193549.html

https://ria.ru/20250920/bilety-2043114719.html

россия

бразилия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бразилия, москва, михаил швыдкой, владимир путин, shaman (ярослав дронов)