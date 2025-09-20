Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 20.09.2025 (обновлено: 14:15 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/bpla-2043168900.html
При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области
При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области - РИА Новости, 20.09.2025
При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области
Украинские войска атаковали Самарскую область беспилотниками, есть погибшие и пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в MAX. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T13:27:00+03:00
2025-09-20T14:15:00+03:00
происшествия
самарская область
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав федорищев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Самарскую область беспилотниками, есть погибшие и пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в MAX."С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал он.Еще один местный житель пострадал при атаке. Регионально правительство находится на связи с семьями. Им окажут необходимую помощь, в том числе материальную.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, россия, вячеслав федорищев, вооруженные силы украины
Происшествия, Самарская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Федорищев, Вооруженные силы Украины
При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области

При атаке БПЛА в Самарской области погибли четыре человека и один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Самарскую область беспилотниками, есть погибшие и пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в MAX.
"С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал он.
Еще один местный житель пострадал при атаке. Регионально правительство находится на связи с семьями. Им окажут необходимую помощь, в том числе материальную.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСамарская областьРоссияВячеслав ФедорищевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала