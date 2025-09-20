https://ria.ru/20250920/bpla-2043168900.html
При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области
Украинские войска атаковали Самарскую область беспилотниками, есть погибшие и пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в MAX. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Самарскую область беспилотниками, есть погибшие и пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в MAX."С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал он.Еще один местный житель пострадал при атаке. Регионально правительство находится на связи с семьями. Им окажут необходимую помощь, в том числе материальную.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
