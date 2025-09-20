https://ria.ru/20250920/bpla-2043168900.html

При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области

При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области

При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области

Украинские войска атаковали Самарскую область беспилотниками, есть погибшие и пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в MAX. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Самарскую область беспилотниками, есть погибшие и пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в MAX."С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал он.Еще один местный житель пострадал при атаке. Регионально правительство находится на связи с семьями. Им окажут необходимую помощь, в том числе материальную.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

самарская область

россия

