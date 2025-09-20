https://ria.ru/20250920/bpla-2043154653.html
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом в районе Северска
2025-09-20T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе боевых действий в районе Северска в ДНР уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом, сообщили в Минобороны России. "В ходе рейда по тылам противника операторами БПЛА был выявлен и поражён пикап ВСУ с находившимися в нём военнослужащими… С помощью ударных дронов блокируются пути автомобильного сообщения, уничтожается военное имущество и склады, а также поражаются пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии", — говорится в сообщении.
