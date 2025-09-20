Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом в районе Северска - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/bpla-2043154653.html
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом в районе Северска
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом в районе Северска - РИА Новости, 20.09.2025
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом в районе Северска
Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе боевых действий в районе Северска в ДНР уничтожили автомобиль ВСУ с личным... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T12:03:00+03:00
2025-09-20T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе боевых действий в районе Северска в ДНР уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом, сообщили в Минобороны России. "В ходе рейда по тылам противника операторами БПЛА был выявлен и поражён пикап ВСУ с находившимися в нём военнослужащими… С помощью ударных дронов блокируются пути автомобильного сообщения, уничтожается военное имущество и склады, а также поражаются пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом в районе Северска

Операторы "Юга" уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом в районе Северска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе боевых действий в районе Северска в ДНР уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом, сообщили в Минобороны России.
"В ходе рейда по тылам противника операторами БПЛА был выявлен и поражён пикап ВСУ с находившимися в нём военнослужащими… С помощью ударных дронов блокируются пути автомобильного сообщения, уничтожается военное имущество и склады, а также поражаются пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала