При атаке БПЛА на Саратовскую область в двух жилых домах выбило окна

При атаке БПЛА на Саратовскую область в двух жилых домах выбило окна

Окна выбило в двух многоквартирных домах Саратова при атаке БПЛА на регион, повреждения получили несколько автомобилей, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Окна выбило в двух многоквартирных домах Саратова при атаке БПЛА на регион, повреждения получили несколько автомобилей, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в Саратове поврежден жилой дом, есть пострадавший. "В двух многоквартирных домах частично выбило окна. Проводится поквартирный обход, чтобы определить ущерб. Перед администрацией города поставлена задача в ближайшее время организовать работы по восстановлению оконных блоков. Необходимые для этого средства предоставим из областного бюджета. Кроме того, повреждены несколько автомобилей. В этом случае механизм возмещения ущерба уже отработан. В ближайшее время с гражданами должны встретиться сотрудники районной администрации и ответить на все вопросы", - написал губернатор в Telegram-канале.

