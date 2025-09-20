Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.09.2025
10:50 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/bpl-2043145800.html
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.09.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Оренбургской области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 20.09.2025
безопасность
оренбургская область
евгений солнцев
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Оренбургской области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. "Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал он в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 3.11 мск и продлилась более семи часов.
оренбургская область
безопасность, оренбургская область, евгений солнцев
Безопасность, Оренбургская область, Евгений Солнцев
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Оренбургской области

Железобетонное укрытие
Железобетонное укрытие
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Железобетонное укрытие. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Оренбургской области, сообщает губернатор Евгений Солнцев.
"Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал он в Telegram-канале.
Опасность была объявлена в 3.11 мск и продлилась более семи часов.
БезопасностьОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
