В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.09.2025

В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Оренбургской области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Оренбургской области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. "Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал он в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 3.11 мск и продлилась более семи часов.

оренбургская область

2025

Новости

