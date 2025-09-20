https://ria.ru/20250920/bpl-2043145800.html
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.09.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Оренбургской области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T10:50:00+03:00
2025-09-20T10:50:00+03:00
2025-09-20T10:50:00+03:00
безопасность
оренбургская область
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_1d3faf9b2918d04af5c5b92e5d290344.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Оренбургской области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. "Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал он в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 3.11 мск и продлилась более семи часов.
https://ria.ru/20250920/ataka-2043139942.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_90c73b9c7a2afdb0421edf9b453ccbdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, оренбургская область, евгений солнцев
Безопасность, Оренбургская область, Евгений Солнцев
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Оренбургской области