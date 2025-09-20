https://ria.ru/20250920/bpl-2043126536.html
ВС России начали блокировать снабжение ВСУ в Запорожской области
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
ТОКМАК, 20 сен - РИА Новости. Подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России начали блокировать снабжение ВСУ на юго-западе Орехова и в населённом пункте Новоданиловка в окрестностях Орехова, рассказал РИА Новости командир подразделения ударных БПЛА с позывным "Лис". Населенный пункт Орехов находится в Запорожской области и расположен вблизи линии боевого соприкосновения. В нескольких километрах от него находится населенный пункт Новоданиловка. Как ранее отмечали командиры подразделений 42-й гвардейской дивизии, украинские боевики часто используют дороги общественного пользования для передвижения военной техники и снабжения своих частей на передовых позициях. "Наши расчеты ударных БПЛА всё чаще атакуют военный транспорт подвоза боекомплекта и провизии. Начали работу по блокированию, для транспорта противника, дорог в районе Новоланиловки и на юго-западе Орехова. Это их тыл", - сказал РИА Новости "Лис" .
россия
запорожская область
