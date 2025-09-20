Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 20.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 20.09.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе боевых действий на константиновском направлении выявили и уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В результате артиллерийского поражения уничтожены два пункта управления БПЛА противника вместе с оборудованием и личным составом… Операторы БПЛА дивизии в ходе ночной воздушной разведки зафиксировали активность противника в лесном массиве у Клебан-Быкского водохранилища. После передачи координат цели расчётам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" был нанесён точный удар", - заявили в ведомстве. По данным разведки, потери ВСУ составили два расчёта беспилотников, а также комплексы управления и связи, использовавшиеся для координации работы дронов.
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ
Артиллеристы вооруженных сил РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе боевых действий на константиновском направлении выявили и уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В результате артиллерийского поражения уничтожены два пункта управления БПЛА противника вместе с оборудованием и личным составом… Операторы БПЛА дивизии в ходе ночной воздушной разведки зафиксировали активность противника в лесном массиве у Клебан-Быкского водохранилища. После передачи координат цели расчётам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" был нанесён точный удар", - заявили в ведомстве.
По данным разведки, потери ВСУ составили два расчёта беспилотников, а также комплексы управления и связи, использовавшиеся для координации работы дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
