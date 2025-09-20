https://ria.ru/20250920/bpl-2043126381.html
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе боевых действий на константиновском направлении выявили и уничтожили два
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Артиллеристы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе боевых действий на константиновском направлении выявили и уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В результате артиллерийского поражения уничтожены два пункта управления БПЛА противника вместе с оборудованием и личным составом… Операторы БПЛА дивизии в ходе ночной воздушной разведки зафиксировали активность противника в лесном массиве у Клебан-Быкского водохранилища. После передачи координат цели расчётам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" был нанесён точный удар", - заявили в ведомстве. По данным разведки, потери ВСУ составили два расчёта беспилотников, а также комплексы управления и связи, использовавшиеся для координации работы дронов.
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР