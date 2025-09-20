https://ria.ru/20250920/bitva-2042662306.html

В России стартовали мероприятия, посвященные 645-летию Куликовской битвы

В России стартовали мероприятия, посвященные 645-летию Куликовской битвы - РИА Новости, 20.09.2025

В России стартовали мероприятия, посвященные 645-летию Куликовской битвы

Праздничные мероприятия, посвященные 645-й годовщине Куликовской битвы, стартовали на площадках Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные 645-й годовщине Куликовской битвы, стартовали на площадках Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области.По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, Куликовская битва — символ национального единства и воинской доблести — стала важной вехой, определившей дальнейший путь России."Уникальность празднования 645-летия Куликовской битвы в том, что это не просто красочная историческая реконструкция, а напоминание о корнях нашей государственности. Это знаковое событие для региона, которое традиционно привлекает на тульскую землю тысячи зрителей. В Год защитника Отечества особенно значимо, что мы через этот праздник чтим память предков и воспитываем уважение к их подвигу", — подчеркнул губернатор.Торжества начались в храме Сергия Радонежского со священной литургии — панихиды по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена.На Красном холме развернулось средневековое торжище — место аутентичных мастер-классов: гости пробуют себя в ткачестве, стеклодувном и кожевенном деле, косторезном искусстве.Кульминационными событиями дня станут церемония открытия праздника, торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, гражданский митинг, посвященный 645-й годовщине Куликовской битвы, а также воинский церемониал — прохождение торжественным маршем военнослужащих 106-й Тульской десантной дивизии."Ключевое по зрелищности событие — это реконструкция сражения. Участие в ней примут 350 реконструкторов из 50 клубов страны: от Тулы, Москвы и Липецка до Калининграда, Ростова-на-Дону и Воркуты", — заключил Миляев.Организаторами празднования 645-й годовщины Куликовской битвы выступили министерство культуры Российской Федерации, правительство Тульской области и государственный музей-заповедник "Куликово поле".

