ЦБТ готовит сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах
ЦБТ готовит сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах - РИА Новости, 20.09.2025
ЦБТ готовит сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах
20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Центр биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, прорабатывает сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах, в планах запустить сервис к зимней сессии, заявил в интервью РИА Новости глава Центра Владислав Поволоцкий. "Мы прорабатываем сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах - рассчитываем успеть к зимней сессии. Речь, само собой, о добровольном применении такого сервиса", - сообщил он. Он поделился, что целью является выстроить процесс, в котором студенты не зависели бы территориально от своего вуза, и в то же время - чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности результатов дистанционного экзамена. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 сентября в 10.00 мск.
