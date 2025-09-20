https://ria.ru/20250920/bilety-2043114719.html
Все билеты на финал "Интервидения" распроданы
Все билеты на финал "Интервидения" распроданы - РИА Новости, 20.09.2025
Все билеты на финал "Интервидения" распроданы
Все билеты на финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" распроданы накануне его проведения
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все билеты на финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" распроданы накануне его проведения, выяснило РИА Новости. Так, по данным корреспондента РИА Новости, за два дня до финала конкурса в продаже оставались билеты на места, расположенные в зоне за партером - в середине амфитеатра. Стоимость такого билета составляла 50 тысяч рублей. За сутки до проведения финального шоу, которое состоится в 20.00 в субботу на площадке Live Арена, все билеты были проданы, тем самым продажи завершились. Старт продаж билетов на финал "Интервидения" был дан 1 августа на Манежной площади в Москве. Позднее, 22 августа, была запущена новая волна продаж билетов. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
