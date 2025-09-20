Рейтинг@Mail.ru
02:37 20.09.2025
Все билеты на финал "Интервидения" распроданы
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все билеты на финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" распроданы накануне его проведения, выяснило РИА Новости. Так, по данным корреспондента РИА Новости, за два дня до финала конкурса в продаже оставались билеты на места, расположенные в зоне за партером - в середине амфитеатра. Стоимость такого билета составляла 50 тысяч рублей. За сутки до проведения финального шоу, которое состоится в 20.00 в субботу на площадке Live Арена, все билеты были проданы, тем самым продажи завершились. Старт продаж билетов на финал "Интервидения" был дан 1 августа на Манежной площади в Москве. Позднее, 22 августа, была запущена новая волна продаж билетов. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все билеты на финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" распроданы накануне его проведения, выяснило РИА Новости.
Так, по данным корреспондента РИА Новости, за два дня до финала конкурса в продаже оставались билеты на места, расположенные в зоне за партером - в середине амфитеатра. Стоимость такого билета составляла 50 тысяч рублей.
За сутки до проведения финального шоу, которое состоится в 20.00 в субботу на площадке Live Арена, все билеты были проданы, тем самым продажи завершились.
Старт продаж билетов на финал "Интервидения" был дан 1 августа на Манежной площади в Москве. Позднее, 22 августа, была запущена новая волна продаж билетов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
