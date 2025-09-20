https://ria.ru/20250920/bezopasnost-2043127853.html
В Госдуме предложили провести "Чемпионат по цифровой грамотности"
В Госдуме предложили провести "Чемпионат по цифровой грамотности"
россия
амир хамитов
госдума рф
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил провести соревнование среди школьников в знаниях о кибербезопасности, с элементами киберспорта и проведением соревнований по киберспорту под названием "Чемпионат по цифровой грамотности". "Предлагаю провести "Чемпионат по цифровой грамотности" - соревнование среди школьников в знаниях о кибербезопасности, с элементами киберспорта и проведением соревнований по киберспорту", - сказал Хамитов РИА Новости. Он отметил, что сегодня цифровая грамотность становится неотъемлемой частью образования, а умение защищать себя в цифровой среде - важнейшей компетенцией 21 века. "Именно поэтому проведение таких мероприятий, как "Чемпионат по цифровой грамотности", имеет особую ценность. Ребята не только демонстрируют свои знания в области кибербезопасности, но и развивают командные навыки, учатся быстро принимать решения, действовать в нестандартных ситуациях", - добавил политик. Хамитов считает особенно важным включение в программу соревнований по киберспорту, так как это современный формат, который близок школьникам и помогает заинтересовать их в обучении, развивает такие качества, как концентрация, стратегическое мышление и умение работать в команде. "Уверен, что такие чемпионаты позволят нашим школьникам не только укрепить цифровую грамотность, но и сделают шаг навстречу будущим профессиям, связанным с ИТ и высокими технологиями. Подобные инициативы формируют основу для цифрового суверенитета России и воспитания поколения, готового уверенно чувствовать себя в мире технологий", - подытожил депутат.
россия
