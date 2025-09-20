https://ria.ru/20250920/bespilotniki-2043213800.html

Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО в период с 12.00 до 17.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцатого сентября текущего года в период с 12.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

