Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 20.09.2025 (обновлено: 18:02 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/bespilotniki-2043213800.html
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 20.09.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников
Силы ПВО в период с 12.00 до 17.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами, сообщило в субботу... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:35:00+03:00
2025-09-20T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО в период с 12.00 до 17.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами, сообщило в субботу Минобороны РФ.&quot;Двадцатого сентября текущего года в период с 12.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников

МО: силы ПВО уничтожили 5 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО в период с 12.00 до 17.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«

"Двадцатого сентября текущего года в период с 12.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала