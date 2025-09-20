https://ria.ru/20250920/bespilotniki-2043213800.html
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 20.09.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников
Силы ПВО в период с 12.00 до 17.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами, сообщило в субботу... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:35:00+03:00
2025-09-20T17:35:00+03:00
2025-09-20T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО в период с 12.00 до 17.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцатого сентября текущего года в период с 12.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников
МО: силы ПВО уничтожили 5 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями