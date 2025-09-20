https://ria.ru/20250920/bespilotniki-2043194813.html

ВС России уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области

Российские операторы ударных БПЛА уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области вблизи населенного пункта Марьино, сообщило Минобороны РФ в субботу РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

т-72 "урал"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845100942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36e9f2515ae7360eddc134c5ab754ab2.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские операторы ударных БПЛА уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области вблизи населенного пункта Марьино, сообщило Минобороны РФ в субботу В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Марьино в Сумской области был обнаружен танк Т-72 украинских националистов, сообщили в российском военном ведомстве. "Слаженными действиями расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и регионального отряда специального назначения нанесли по боевой машине ВСУ серию ударов FPV-дронами. В результате боевой работы операторов ударных БПЛА танк Т-72 украинских националистов был уничтожен", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, было подтверждено полное выгорание боевой машины ВСУ.

сумская область

2025

Новости

