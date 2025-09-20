Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 20.09.2025
ВС России уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области
ВС России уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области - РИА Новости, 20.09.2025
ВС России уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области
Российские операторы ударных БПЛА уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области вблизи населенного пункта Марьино, сообщило Минобороны РФ в субботу
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские операторы ударных БПЛА уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области вблизи населенного пункта Марьино, сообщило Минобороны РФ в субботу В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Марьино в Сумской области был обнаружен танк Т-72 украинских националистов, сообщили в российском военном ведомстве. "Слаженными действиями расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и регионального отряда специального назначения нанесли по боевой машине ВСУ серию ударов FPV-дронами. В результате боевой работы операторов ударных БПЛА танк Т-72 украинских националистов был уничтожен", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, было подтверждено полное выгорание боевой машины ВСУ.
ВС России уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области

В Сумской области российские БПЛА уничтожили украинский танк Т-72

Боевое дежурство танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции
Боевое дежурство танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские операторы ударных БПЛА уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области вблизи населенного пункта Марьино, сообщило Минобороны РФ в субботу
В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Марьино в Сумской области был обнаружен танк Т-72 украинских националистов, сообщили в российском военном ведомстве.
"Слаженными действиями расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и регионального отряда специального назначения нанесли по боевой машине ВСУ серию ударов FPV-дронами. В результате боевой работы операторов ударных БПЛА танк Т-72 украинских националистов был уничтожен", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, было подтверждено полное выгорание боевой машины ВСУ.
Уничтожение танка Abrams ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams
7 апреля, 16:41
7 апреля, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныТ-72 "Урал"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
