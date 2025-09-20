Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области утилизировали подавленный РЭБ беспилотник - РИА Новости, 20.09.2025
19:49 20.09.2025 (обновлено: 19:57 20.09.2025)
В Пензенской области утилизировали подавленный РЭБ беспилотник
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подавленный РЭБ беспилотник в Сердобске Пензенской области утилизирован, угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.&quot;Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена. Беспилотник утилизирован. Никакой угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет&quot;, - написал он в Telegram-канале.Мельниченко отметил, что все необходимые действия с БПЛА проведены безопасно для окружающих.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПодразделение радиоэлектронной борьбы
Подразделение радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Подразделение радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подавленный РЭБ беспилотник в Сердобске Пензенской области утилизирован, угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«

"Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена. Беспилотник утилизирован. Никакой угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.

Мельниченко отметил, что все необходимые действия с БПЛА проведены безопасно для окружающих.
