В Пензенской области утилизировали подавленный РЭБ беспилотник

В Пензенской области утилизировали подавленный РЭБ беспилотник

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подавленный РЭБ беспилотник в Сердобске Пензенской области утилизирован, угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена. Беспилотник утилизирован. Никакой угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.Мельниченко отметил, что все необходимые действия с БПЛА проведены безопасно для окружающих.

