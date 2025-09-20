https://ria.ru/20250920/bespilotnik-2043232170.html
В Пензенской области утилизировали подавленный РЭБ беспилотник
В Пензенской области утилизировали подавленный РЭБ беспилотник - РИА Новости, 20.09.2025
В Пензенской области утилизировали подавленный РЭБ беспилотник
Подавленный РЭБ беспилотник в Сердобске Пензенской области утилизирован, угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подавленный РЭБ беспилотник в Сердобске Пензенской области утилизирован, угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена. Беспилотник утилизирован. Никакой угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.Мельниченко отметил, что все необходимые действия с БПЛА проведены безопасно для окружающих.
В Пензенской области утилизировали подавленный РЭБ беспилотник
