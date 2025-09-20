https://ria.ru/20250920/bespilotnik-2043231750.html

В Пензенской области средства РЭБ посадили беспилотник самолетного типа

специальная военная операция на украине

безопасность

сердобск

пензенская область

олег мельниченко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа посажен средствами радиоэлектронной борьбы в городском сквере Сердобска в Пензенской области, с дроном работают специалисты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "По докладам оперативных служб, над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере. Место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии, задействованы все службы экстренного реагирования. С дроном работают специалисты. Просьба не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации", - написал губернатор в Telegram-канале.

безопасность, сердобск, пензенская область, олег мельниченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)