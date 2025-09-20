Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области средства РЭБ посадили беспилотник самолетного типа
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 20.09.2025 (обновлено: 19:46 20.09.2025)
В Пензенской области средства РЭБ посадили беспилотник самолетного типа
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа посажен средствами радиоэлектронной борьбы в городском сквере Сердобска в Пензенской области, с дроном работают специалисты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. &quot;По докладам оперативных служб, над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере. Место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии, задействованы все службы экстренного реагирования. С дроном работают специалисты. Просьба не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации&quot;, - написал губернатор в Telegram-канале.
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа посажен средствами радиоэлектронной борьбы в городском сквере Сердобска в Пензенской области, с дроном работают специалисты, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"По докладам оперативных служб, над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере. Место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии, задействованы все службы экстренного реагирования. С дроном работают специалисты. Просьба не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации", - написал губернатор в Telegram-канале.

