В Пензенской области средства РЭБ посадили беспилотник самолетного типа
2025-09-20T18:42:00+03:00
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа посажен средствами радиоэлектронной борьбы в городском сквере Сердобска в Пензенской области, с дроном работают специалисты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "По докладам оперативных служб, над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере. Место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии, задействованы все службы экстренного реагирования. С дроном работают специалисты. Просьба не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации", - написал губернатор в Telegram-канале.
