В Нижегородской области заявили об отсутствии последствий атаки БПЛА
Последствий в результате отражения атаки беспилотника на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин.
2025-09-20T09:07:00+03:00
2025-09-20T09:07:00+03:00
2025-09-20T09:07:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
глеб никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Последствий в результате отражения атаки беспилотника на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БПЛА на территории одного из округов Нижегородской области. По предварительным данным, последствия не зафиксированы", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 149 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 1 - над территорией Нижегородской области.
нижегородская область
россия
Новости
ru-RU
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
