Батыр Бердыклычев: ВОЗ считает старение населения нормальным процессом

ВОЗ сейчас не видит угрозы возвращения количества случаев заболевания COVID-19 в России к уровням пандемии, заявил глава офиса организации в Москве Батыр Бердыклычев. В интервью корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он рассказал о том, грозит ли миру новая вспышка инфекции, кому стоит прививаться от гриппа, а также посоветовал эффективные методы укрепления иммунитета в осенне-зимний период.– Я хотела бы начать наш разговор с темы коронавируса. Видит ли ВОЗ сейчас в России риски возвращения эпидемиологической ситуации по коронавирусу к значениям времен пандемии? Стоит ли опасаться новых штаммов, о появлении которых мы периодически слышим? И как вы порекомендуете гражданам России подходить к выбору вакцины, учитывая, что коронавирус эволюционирует и получается, что вакцины уже могут не так хорошо работать в отношении новых штаммов?– В настоящее время мы не видим риска возвращения COVID-19 к тем уровням заболеваний, которые мы наблюдали в разгар пандемии. В Российской Федерации, как и во многих других странах, значительно возрос популяционный иммунитет благодаря программе вакцинации, а также перенесенным инфекциям. Кроме того, я бы отметил, что благодаря приобретенному опыту борьбы с COVID-19 многие страны, в том числе Российская Федерация, национальные системы здравоохранения стран, гораздо лучше подготовлены к подобным чрезвычайным ситуациям для того, чтобы реагировать на них.Конечно, COVID-19 не исчез. Это по-прежнему проблема общественного здравоохранения, и мы наблюдаем периодически сезонный рост числа случаев заболевания. Поэтому здесь важна бдительность и настороженность, особенно в отношении распространения этой инфекции среди наиболее уязвимых групп, таких как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.Вероятность массовых вспышек, которые мы наблюдали в 2020-2021 годах, мала, но необходим мониторинг, потому что вирус эволюционирует, возникают новые штаммы, новые варианты, они будут появляться. Но подавляющее большинство этих новых вариантов не ведут к тяжелым заболеваниям. Важно отметить, что вакцины и существующие меры, средства лечения, предоставляют надежную защиту, особенно от тяжелого течения заболевания и смерти. Если говорить о вакцинации и о выборе вакцины, здесь, конечно, необходимо следовать рекомендациям национальных систем здравоохранения. Вакцины против COVID-19, зарегистрированные и допущенные национальными регуляторными органами для использования, являются безопасными и эффективными.Я бы отметил, что на сегодняшний день ВОЗ рекомендует упрощенный режим первичной иммунизации большинством вакцин против COVID-19 однократной дозой, когда у большинства людей хотя бы был ранее один случай инфицирования. Ревакцинация же рекомендуется только определенным группам риска, это прежде всего таким, как пожилые люди, беременные и взрослые с сопутствующими заболеваниями.– Вы сказали, что вирус эволюционирует, в таком случае, насколько мы можем быть уверены, что вакцины, которые мы используем, будут достаточно эффективны, учитывая, что уже появляется иммунитет?– Это включено в систему мониторинга, то есть, когда появляются новые штаммы, новые разновидности вируса, их исследуют на предмет того, как быстро передается инфекция, насколько тяжело протекает заболевание, насколько действенными остаются существующие методы диагностики и лечения. Если эти показатели вызывает озабоченность, то этот вариант привлекает особое внимание, и, конечно, производители вакцин начинают модифицировать их состав для того, чтобы они продолжали быть эффективными. В России есть несколько разновидностей вакцин, с доказанной эффективностью против существующих штаммов. Это тоже очень важный элемент, то есть, если эффективность вакцинации уменьшается, конечно, национальные органы здравоохранения, производители будут предпринимать меры для того, чтобы найти новые варианты вакцин.– Хотела бы еще затронуть вопрос гриппа. Как ВОЗ оценивает необходимость сезонно прививаться от гриппа в России? Действительно ли это нужно делать всем или только наиболее уязвимым группам населения? Как укреплять свой иммунитет?– Я бы хотел подчеркнуть, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики гриппа и его тяжелых последствий. Вакцинироваться могут все, но ВОЗ определяет пожилых людей, медицинских работников, лиц с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей в качестве приоритетных групп для ежегодной вакцинации против гриппа.Я знаю, что в Российской Федерации действует программа вакцинации, предусматривающая бесплатную вакцинацию для всех групп населения. Я бы хотел отметить такой отрадный факт, что в последние годы в Российской Федерации наблюдается увеличение охвата вакцинации среди пожилых людей. В период с 2023 по 2024 годы этот показатель в России составил 65% по данным ВОЗ, в то время как средний показатель по европейскому региону ВОЗ составляет около 33%. Это тоже говорит о том, что вакцинация доступна и, может быть, эта категория людей действительно очень осознанно подходит к защите своего здоровья.Что касается других рекомендаций, помимо вакцинации, важно помнить о таких достаточно простых, но тоже эффективных мерах профилактики. В период сезонного подъема вирусных инфекций необходимо соблюдать гигиену рук, ношение масок в многолюдных местах. Если у человека возникли симптомы гриппа или ОРВИ, лучше остаться дома для того, чтобы инфекция не распространялась. Помимо этого, такие общеизвестные рекомендации, как здоровое питание, физическая активность, регулярный сон, они тоже улучшают иммунитет и способность организма поддерживать здоровье и оставаться здоровым в этот осенний сезон.– А как вы считаете, нужно ли в сезон заболеваний, простуд, переводить сотрудников на удаленку хотя бы частично, например, несколько дней в неделю, или это не требуется, и все могут спокойно ходить в офис и не бояться, что их кто-то заразит?– Здесь нет однозначной рекомендации. Надо сказать, что удаленная работа может быть полезным инструментом в периоды высокой активности гриппа или респираторных инфекций. Но это не значит, что это обязательно необходимо вводить везде и всегда. Основная цель этого инструмента состоит в том, чтобы снизить риск передачи инфекции, защитить наиболее уязвимых людей и обеспечить бесперебойную работу ключевых служб. Здесь каждая организация должна оценивать собственную ситуацию. Если на рабочем месте много случаев заболевания и если сотрудники часто контактируют с группами высокого риска, то временная удаленная работа может быть оправданной профилактической мерой.Но также надо помнить, что достаточно простые меры также могут быть эффективными. Это оставаться дома людям с симптомами гриппа или ОРВИ, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещениях, носить маски в многолюдных помещениях и, конечно, пропагандировать вакцинацию. Здесь, наверное, самое важное — это гибкость и способность работодателя адаптировать условия работы при высоком уровне заболеваемости. Но, опять же, надо помнить, что не каждая вспышка требует обязательного перехода на удаленную работу.– Какая должна быть вспышка заболевания, чтобы перевести работу в удаленный формат?– Опять же, это зависит от того, какое количество случаев у вас в коллективе, и в обществе в целом. Так как используется общественный транспорт, есть ли у вас особо уязвимые группы. То есть, как я говорил выше, решение может быть принято работодателем на основе анализа конкретной ситуации и рекомендаций национальных органов здравоохранения.– Говоря о вспышках, насколько высоки риски повторения пандемии? Насколько полезным для ВОЗ оказался опыт борьбы с коронавирусом? Как усовершенствовались методы по предотвращению повторения глобальной пандемии?– На сегодняшний день все ученые мира сходятся во мнении, что риск новых вспышек заболеваний существует всегда. Инфекционная болезнь — это неотъемлемая часть человеческой истории. Глобализация, изменение климата и близость людей к животному миру – все это увеличивает вероятность появления новых патогенов. Главное даже не в том, произойдут ли такие вспышки, потому что, скорее всего, они будут и новые вирусы будут появляться, а то, насколько хорошо мы подготовлены к выявлению и быстрому реагированию на такие ситуации.Опыт борьбы с COVID-19 – это, конечно, бесценный опыт и для Всемирной организации здравоохранения, и для национальных систем здравоохранения многих стран. Этот опыт показал важность своевременного обмена информацией, быстрой разработки вакцин и методов лечения, а также необходимость укрепления систем здравоохранения в целом. Если говорить об извлеченных уроках и выявленных пробелах, здесь можно упомянуть недостаточную глобальную солидарность в вопросах справедливого распределения вакцин, доступа к вакцинам и средствам лечения. Мы наблюдали все это совсем недавно. Это, конечно, дезинформация, которая подрывала доверие к мерам общественного здравоохранения. После пандемии многие страны мира и ВОЗ, инвестировали в укрепление систем раннего предупреждения, ускорение работы лабораторных сетей и более тесное международное сотрудничество.В настоящее время в мире созданы платформы для более быстрой разработки вакцин и методов лечения. Многие страны обновили свои национальные планы обеспечения готовности и реагирования к чрезвычайным ситуациям. Важно также отметить, что растет признание и осознание того, что такие масштабные проблемы требуют готовности всего общества, не только сектора здравоохранения. Но здесь нужна вовлеченность и правительства, и бизнеса, и отдельных лиц. Эти улучшения не устраняют риск возникновения пандемии, но они делают нас более подготовленными к предотвращению и ограничению их последствий.– Насколько реально предотвратить какую-то новую вспышку заболевания, о котором никто не знает?– Опять же скажу, что предотвратить возникновение новых неизвестных инфекций сложно, потому что, если произошла мутация и возник новый вирус, соответственно могут появиться случаи заболевания. Предотвратить же распространение инфекции достаточно реально. Для этого нужны сильные системы эпиднадзора, здравоохранения и обмена информацией. Если новый патоген выявляется на раннем этапе, то есть возможность своевременно разработать средства профилактики, включая вакцину, диагностики и лечения и не дать локальной вспышке перерасти в эпидемию или пандемию. Для этого нужны инвестиции в здравоохранение и международное сотрудничество.– Расскажите, пожалуйста, какие болезни у нас в стране распространены больше всего и как ВОЗ оценивает усилия властей по борьбе с ними?– Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране. Важно, конечно, помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих заболеваний. Это злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Все это способствует и значительно влияет на заболевания и смертность.Я бы сказал, что ВОЗ и Российская Федерация достаточно тесно сотрудничают в этой области, в области профилактики неинфекционных заболеваний. Ужесточение законодательства о табаке и комплексные меры по борьбе с употреблением алкоголя помогли снизить уровень их потребления и способствовали увеличению продолжительности жизни. Мы также видим, что в России действуют новые национальные проекты, направленные на увеличение продолжительности жизни. Они в том числе нацелены на улучшение здоровья и качества жизни пожилых людей. Мы знаем, что эта доля населения растет во всем мире, в том числе в Российской Федерации. Опыт российских учреждений в области здорового старения и паллиативной помощи высоко ценится нами. Может быть, вы знаете, недавно в Российской Федерации были созданы два центра ВОЗ по вопросам здорового старения и паллиативной помощи. Вообще, я должен упомянуть, что в Российской Федерации функционируют 22 Сотрудничающих центра ВОЗ, и их научно-технический опыт, потенциал используется как вклад в нашу региональную работу, особенно в странах с широким использованием русского языка.– Вы сказали про продолжительность жизни, про здоровое старение. Недавно стало известно, что к 2030 году средняя продолжительность жизни россиянина должна достичь 78 лет, а к 2036 году — 81 года. Чем, на ваш взгляд, обусловлена такая динамика? Реально ли вообще достичь таких показателей?– Ожидаемая продолжительность жизни — это очень важный показатель, и мы внимательно следим за его динамикой. За последние 20 лет в Российской Федерации виден значительный рост этого показателя: с 65 (в 2000 году) до 73 лет (в 2019 году), хотя пандемия COVID на время задержала этот рост. Но, тем не менее, этот прогресс свидетельствует о результатах системной работы в сфере здравоохранения, социального развития и улучшения качества жизни. Заявленные цели – 78 лет к 2030 году и 81 год к 2036 году, это, конечно, очень амбициозные цели, но они достижимы. Международный опыт показывает, что ключевыми факторами для дальнейшего роста продолжительности жизни являются фокус на профилактику хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, и борьба с факторами риска. Помимо этого, укрепление первичной медико-санитарной помощи и системы ранней диагностики, повышение доступности и качества медицинской помощи не только в столице, но и в регионах.В настоящее время происходит исторический демографический сдвиг, который затронул весь Европейский регион ВОЗ. Число пожилых людей, особенно в возрасте 80 лет и старше, неуклонно растет. В 2024 году в регионе впервые число пожилых людей превысило число детей и подростков. В Российской Федерации наблюдается аналогичная демографическая трансформация. По прогнозам ООН, к 2050 году число людей в возрасте 65 лет и старше составит около 32 миллионов. Соответственно, задача, стоящая перед странами сейчас, это не просто увеличить продолжительность жизни, но и повысить продолжительность здоровой жизни и качество жизни. Здесь успех, конечно, зависит не только от системы здравоохранения, но и от межсекторального подхода, от политики в области образования, социальной защиты, защиты окружающей среды и формирования здорового образа жизни в целом.– Считает ли ВОЗ старение населения какой-то тревожной тенденцией? Или к этому не стоит относиться с большой тревогой?– Я бы сказал, что мы относимся к этому положительно. Это свидетельствует о том, что качество жизни становится лучше и люди могут жить дольше. Потому что, в общем-то, старение – это нормальный процесс. Конечно, это накладывает определенные дополнительные требования для служб здравоохранения, социальной системы и многих других служб для того, чтобы обеспечить достойную старость. Это неизбежный процесс, это положительный процесс, но мы должны адаптировать существующие службы для того, чтобы люди могли жить достойно, имели возможность получать образование, общаться и быть полноценными членами общества.– Хотела еще вас спросить по поводу взаимодействия с Соединенными Штатами. На ваш взгляд, организация здравоохранения сейчас сталкивается с какими-то трудностями после того, как США вышли из нее? Насколько вероятно возвращение американцев в ВОЗ?– Выход Соединенных Штатов из ВОЗ создал определенные сложности и неопределенность в плане финансирования некоторых программ и глобальной солидарности, потому что, конечно, в большей степени пострадали страны, которые больше всего нуждаются в такой помощи. Но в то же время каждый кризис, согласно китайской пословице, открывает новые возможности. Сейчас мы работаем в условиях сокращенного финансирования.Но в этих условиях мы фокусируемся на более рациональном использовании ресурсов за счет оптимизации наших операций, предотвращения дублирования и оказания приоритетной поддержки наиболее уязвимым группам населения. Мы в настоящее время уделяем внимание трем направлениям. Это сдерживание расходов, мобилизация ресурсов и пересмотр приоритетов. Кроме того, конечно, мы работаем над тем, чтобы стать более эффективной организацией, используя в том числе цифровые технологии для решения актуальных задач.Мы продолжаем работать со всеми государственными членами над выполнением своего мандата, и многие партнеры увеличили свой финансовый вклад для того, чтобы помочь восполнить пробел. Что касается будущего, я бы сказал, что мы всегда высоко ценим сотрудничество абсолютно со всеми странами, без исключения, потому что сильная глобальная система здравоохранения зависит от участия всех стран. Конечно, такой большой партнер, как Соединенные Штаты, также должны и могут играть роль. Поэтому наша дверь всегда открыта.– Летом была информация о том, что ВОЗ рассчитывает на опыт и возможности Российской Федерации в борьбе с эпидемиями и хотела бы привлечь российских ученых, специалистов к работе в различных регионах мира. Мы хотели бы узнать, началась ли уже вообще работа в этом направлении, и в каких регионах требуются больше всего российские специалисты, в каких областях.– Мы поддерживаем активное сотрудничество с Российской Федерацией, в частности с Роспотребнадзором, с министерством здравоохранения, в целях повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. Я уже упомянул, что в Российской Федерации функционирует 22 Сотрудничающих центра ВОЗ. Некоторые из них работают именно в этой области. Помимо этого, существующие референс-лаборатории в стране также являются ключевыми элементами региональных и глобальных сетей ВОЗ по обеспечению безопасности в области здравоохранения. В России сильная сеть референс-лабораторий и высокий уровень подготовки специалистов в области эпидемиологии и микробиологии. Этот потенциал крайне востребован в рамках реализации международных медико-санитарных правил, которые координирует ВОЗ.Я должен сказать, что Россия на протяжении многих лет активно участвует в глобальных инициативах ВОЗ, в том числе, в работе сети бригад экстренной медицинской помощи. Российские представители вносили свой вклад в международное реагирование в Турции, Мьянме и Ливане, когда там случались природные катаклизмы. Одно из ключевых направлений сотрудничества — это развитие кадрового потенциала. Могу привести в пример наше партнерство с Роспотребнадзором и Сотрудничающим центром ВОЗ при институте "Микроб". Это действительно яркий пример того, как научные знания могут быть преобразованы в оперативные инструменты. Российские эксперты активно участвовали в разработке глобальных стандартов ВОЗ для мобильных лабораторий быстрого реагирования и проводили обмен знаниями со странами Центральной Азии и многими другими государствами.– Могли бы вы рассказать, запросил ли кто-то российской помощи в каких-то конкретных медицинских отраслях? Понятно, что мы оказываем помощь, когда случаются землетрясения, наводнения, туда едут наши эксперты, но возможно есть перспектива сотрудничества на более постоянной основе?– В Европейском регионе ВОЗ очень востребован потенциал российских экспертов в странах Центральной Азии. Это признание высокого экспертного потенциала плюс отсутствие языкового барьера. Существует дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия для стран Центральной Азии, и мы получаем обратную связь от многих стран относительно того, что вклад российских специалистов очень востребован в проведении тренингов по эпидемиологии, вопросам охраны материнства и детства, реагированию на чрезвычайные ситуации. Особенно хотел бы отметить подготовку кадров в области экстренной медицинской помощи и уже упомянутую мной сеть мобильных лабораторий. Вот это то, что происходит и через каналы ВОЗ, и на двухсторонней основе между Российской Федерацией и странами.– А такие регионы, как Африка, Латинская Америка?– Это тоже. Достаточно взглянуть на веб-сайт Роспотребнадзора, вы увидите, что их специалисты очень активно вовлечены в предоставление и помощи, и проведения тренингов в странах Африки и Латинской Америки. Кроме того, я знаю, что в рамках БРИКС также есть направление по здравоохранению. В рамках этой платформы предусматривается сотрудничество по многим направлениям здравоохранения. Конечно, специалисты Роспотребнадзора и министерства здравоохранения активно вовлечены.

