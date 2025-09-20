Нелегалы прорыли тоннель, пытаясь попасть из Белоруссии в Польшу

https://ria.ru/20250920/belorussija-2043192133.html

Нелегальные мигранты пытались попасть из Белоруссии в Польшу прорыв тоннель, сообщает Подляский отряд Пограничной стражи Польши. РИА Новости, 20.09.2025

ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Нелегальные мигранты пытались попасть из Белоруссии в Польшу прорыв тоннель, сообщает Подляский отряд Пограничной стражи Польши. "В зоне ответственности заставы в Наревке иностранцы пытались нелегально и незаметно проникнуть в Польшу через туннель. Тоннель начинался на белорусской стороне", - говорится в сообщении. Пограничники отметили, что смогли вовремя прибыть на место нарушения границы благодаря недавно построенному электронному барьеру. "Сотрудники центра наблюдения за электронным барьером получили предупреждение о попытке незаконного пересечения границы из Белоруссии в Польшу. Иностранцы пытались незаконно пересечь границу вырытым под землей туннелем, который начинался с белорусской стороны. Центр наблюдения немедленно сообщил полевым патрулям, которые предотвратили попытку незаконного пересечения границы четырьмя иностранцами", - говорится в сообщении. Уточняется, что нелегалы, поняв, что их попытка провалилась, вернулись в Белоруссию. Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. Длина построенного забора на границе - около 200 километров, высота - пять метров, он блокировал пути традиционной миграции зубров и других обитателей Беловежской пущи. В Минске считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы. Власти Белоруссии обвинили Польшу в нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, направляли обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран, а также жаловались на Варшаву из-за нарушения ею Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение.

