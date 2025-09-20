Рейтинг@Mail.ru
В Белграде проходит крупнейший за последние годы военный парад - РИА Новости, 20.09.2025
12:48 20.09.2025
В Белграде проходит крупнейший за последние годы военный парад
БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Крупнейший за последние годы военный парад "Сила единства" с участием 10 тысяч сербских военнослужащих проходит в воскресенье в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Военный смотр, приуроченный к Дню сербского единства, свободы, национального флага 15 сентября, проводится на улице перед правительственным комплексом "Палата Сербия" в районе Нови-Београд. Гостями смотра стали президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, командующий Национальной гвардией американского штата Огайо бригадный генерал Мэтью Вудрафф, руководство министерств обороны КНР, Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра, представители дипломатического корпуса. В начале парада военнослужащие пронесли перед трибуной национальный флаг Сербии рекордной длины - 300 метров, прогремел артиллерийский салют. По данным минобороны Сербии, в смотре принимают участие 10 тысяч военнослужащих, 2,5 тысячи образцов вооружения, 600 транспортных средств, 70 летательных аппаратов и 20 плавсредств на Дунае. Среди техники, представленной на параде, самолёты МиГ-29, "Орао", C-295 CASA, вертолеты Ми-35М и H145. Представлены также системы ПВО FK-3, HQ-17, современные радары GM-400, бронетехника "Милош", MRAP, "Лазар 3", Hummer и BOV OT, модернизованные танки М-84 АС1/2/3, модернизованная БМП М80 АБ1/2,самоходные гаубицы калибра 155 миллиметров "Нора", модернизированные системы ПВО ПАСАРС, БПЛА, разведывательные и ударные дроны сербского и зарубежного производства. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что военный парад не связан с внутриполитической обстановкой в стране и протестами студентов и оппозиции, это сигнал стабильности, надежности и безопасности страны, который должен стать "фактором сдерживания каждого потенциального агрессора и одним из важнейших посланий в сегодняшнем мире". Военная техника, появившаяся на белградских улицах за десять дней до парада, вызвала критику оппонентов властей. В соцсетях появляются жалобы на выхлопные газы техники и следы от гусениц на асфальте, шум от пролетов авиации. Однако протестующие студенты в пятницу заявили, что поддержат военных и призвали сторонников на мирную акцию 20 сентября у "Палаты Сербии". Армия Сербии в последние годы оснащена новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Власти Сербии также подписали договор о приобретении 12 новых самолетов Rafale с логистическим пакетом и резервными узлами. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года. В 2023 году были куплены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Крупнейший за последние годы военный парад "Сила единства" с участием 10 тысяч сербских военнослужащих проходит в воскресенье в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Военный смотр, приуроченный к Дню сербского единства, свободы, национального флага 15 сентября, проводится на улице перед правительственным комплексом "Палата Сербия" в районе Нови-Београд. Гостями смотра стали президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, командующий Национальной гвардией американского штата Огайо бригадный генерал Мэтью Вудрафф, руководство министерств обороны КНР, Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра, представители дипломатического корпуса.
В начале парада военнослужащие пронесли перед трибуной национальный флаг Сербии рекордной длины - 300 метров, прогремел артиллерийский салют.
По данным минобороны Сербии, в смотре принимают участие 10 тысяч военнослужащих, 2,5 тысячи образцов вооружения, 600 транспортных средств, 70 летательных аппаратов и 20 плавсредств на Дунае.
Среди техники, представленной на параде, самолёты МиГ-29, "Орао", C-295 CASA, вертолеты Ми-35М и H145. Представлены также системы ПВО FK-3, HQ-17, современные радары GM-400, бронетехника "Милош", MRAP, "Лазар 3", Hummer и BOV OT, модернизованные танки М-84 АС1/2/3, модернизованная БМП М80 АБ1/2,самоходные гаубицы калибра 155 миллиметров "Нора", модернизированные системы ПВО ПАСАРС, БПЛА, разведывательные и ударные дроны сербского и зарубежного производства.
Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что военный парад не связан с внутриполитической обстановкой в стране и протестами студентов и оппозиции, это сигнал стабильности, надежности и безопасности страны, который должен стать "фактором сдерживания каждого потенциального агрессора и одним из важнейших посланий в сегодняшнем мире".
Военная техника, появившаяся на белградских улицах за десять дней до парада, вызвала критику оппонентов властей. В соцсетях появляются жалобы на выхлопные газы техники и следы от гусениц на асфальте, шум от пролетов авиации. Однако протестующие студенты в пятницу заявили, что поддержат военных и призвали сторонников на мирную акцию 20 сентября у "Палаты Сербии".
Армия Сербии в последние годы оснащена новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Власти Сербии также подписали договор о приобретении 12 новых самолетов Rafale с логистическим пакетом и резервными узлами. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.
В 2023 году были куплены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
