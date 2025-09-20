Рейтинг@Mail.ru
Россия будет защищать ЗАЭС от атак ВСУ, заявил Балицкий - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/balitskiy-2043251327.html
Россия будет защищать ЗАЭС от атак ВСУ, заявил Балицкий
Россия будет защищать ЗАЭС от атак ВСУ, заявил Балицкий - РИА Новости, 20.09.2025
Россия будет защищать ЗАЭС от атак ВСУ, заявил Балицкий
Россия будет продолжать защищать Запорожскую АЭС от атак украинской армии, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:08:00+03:00
2025-09-20T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
днепр (река)
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Россия будет продолжать защищать Запорожскую АЭС от атак украинской армии, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции. &quot;Мы будем продолжать работать, восстанавливать разрушенное, говорить правду и защищать станцию и весь мир от заигрываний с ядерной безопасностью&quot;, - написал Балицкий в своем Telegram-канале.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250920/balitskij-2043246954.html
https://ria.ru/20250920/zaes-2043241261.html
россия
запорожская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, днепр (река), евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Россия будет защищать ЗАЭС от атак ВСУ, заявил Балицкий

Балицкий заявил, что Россия будет продолжать защищать ЗАЭС от атак ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Россия будет продолжать защищать Запорожскую АЭС от атак украинской армии, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Балицкий сравнил МАГАТЭ с преступным картелем
Вчера, 20:49
«

"Мы будем продолжать работать, восстанавливать разрушенное, говорить правду и защищать станцию и весь мир от заигрываний с ядерной безопасностью", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Балицкий предупредил о риске для Европы из-за атак ВСУ
Вчера, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Евгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала