Россия будет защищать ЗАЭС от атак ВСУ, заявил Балицкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Россия будет продолжать защищать Запорожскую АЭС от атак украинской армии, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции. "Мы будем продолжать работать, восстанавливать разрушенное, говорить правду и защищать станцию и весь мир от заигрываний с ядерной безопасностью", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

