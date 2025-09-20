Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовало дипломатическое ралли ретроавтомобилей - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/avtoralli-2043224875.html
В Москве стартовало дипломатическое ралли ретроавтомобилей
В Москве стартовало дипломатическое ралли ретроавтомобилей - РИА Новости, 20.09.2025
В Москве стартовало дипломатическое ралли ретроавтомобилей
Ежегодное дипломатическое ралли началось у стен министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве, на мероприятии можно познакомиться с... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T18:44:00+03:00
2025-09-20T18:44:00+03:00
россия
москва
группа газ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043222992_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eecbdf3e5835003170ce1ec8496f7377.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ежегодное дипломатическое ралли началось у стен министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве, на мероприятии можно познакомиться с ретроавтомобилями, которые обслуживали дипкорпус в советский период, сообщает МИД РФ. &quot;Сегодня на Смоленской-Сенной площади у &quot;высотки&quot; министерства иностранных дел России стартовало традиционное ежегодное &quot;Дипломатическое ралли&quot;. В этом году к пробегу присоединились современные модели машин, связав таким образом эпохи и времена. Тем не менее, большая часть участников прибыли на классических отечественных автомобилях советского периода, многие из которых обслуживали дипломатический корпус того времени&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что на мероприятии можно увидеть легендарные автомобили советской эпохи, среди них: ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга", Москвич-407, ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-24 "Волга", ВАЗ-2101. Дипломатический автопробег проводится под эгидой автомобильного исторического общества "Горькийклассик" при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК).
https://ria.ru/20250920/avtoralli-2043223805.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043222992_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_047d947ab537994091d9ba2db6c78f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, группа газ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), авто
Россия, Москва, Группа ГАЗ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Авто
В Москве стартовало дипломатическое ралли ретроавтомобилей

В Москве у здания МИД России стартовало ежегодное дипломатическое авторалли

© Фото : МИД России/TelegramСпортивно-краеведческое ралли ретроавтомобилей
Спортивно-краеведческое ралли ретроавтомобилей - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Спортивно-краеведческое ралли ретроавтомобилей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ежегодное дипломатическое ралли началось у стен министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве, на мероприятии можно познакомиться с ретроавтомобилями, которые обслуживали дипкорпус в советский период, сообщает МИД РФ.
«

"Сегодня на Смоленской-Сенной площади у "высотки" министерства иностранных дел России стартовало традиционное ежегодное "Дипломатическое ралли". В этом году к пробегу присоединились современные модели машин, связав таким образом эпохи и времена. Тем не менее, большая часть участников прибыли на классических отечественных автомобилях советского периода, многие из которых обслуживали дипломатический корпус того времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на мероприятии можно увидеть легендарные автомобили советской эпохи, среди них: ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга", Москвич-407, ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-24 "Волга", ВАЗ-2101.
Дипломатический автопробег проводится под эгидой автомобильного исторического общества "Горькийклассик" при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК).
Спортивно-краеведческое ралли ретроавтомобилей - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Лавров поприветствовал участников дипломатического авторалли
Вчера, 18:40
 
РоссияМоскваГруппа ГАЗМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала