В Москве стартовало дипломатическое ралли ретроавтомобилей

В Москве стартовало дипломатическое ралли ретроавтомобилей

2025-09-20T18:44:00+03:00

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ежегодное дипломатическое ралли началось у стен министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве, на мероприятии можно познакомиться с ретроавтомобилями, которые обслуживали дипкорпус в советский период, сообщает МИД РФ. "Сегодня на Смоленской-Сенной площади у "высотки" министерства иностранных дел России стартовало традиционное ежегодное "Дипломатическое ралли". В этом году к пробегу присоединились современные модели машин, связав таким образом эпохи и времена. Тем не менее, большая часть участников прибыли на классических отечественных автомобилях советского периода, многие из которых обслуживали дипломатический корпус того времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что на мероприятии можно увидеть легендарные автомобили советской эпохи, среди них: ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга", Москвич-407, ГАЗ-13 "Чайка", ГАЗ-24 "Волга", ВАЗ-2101. Дипломатический автопробег проводится под эгидой автомобильного исторического общества "Горькийклассик" при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК).

