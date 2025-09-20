Лавров поприветствовал участников дипломатического авторалли

https://ria.ru/20250920/avtoralli-2043223805.html

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поприветствовал организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. "Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. Ваш автопробег от стен центрального здания на Смоленке до комплекса "Завидово" в Тверской области предоставляет уникальную возможность насладиться зрелищными гонками, погрузиться в исторический контекст. А также больше узнать о техническом наследии России, ближе познакомиться с традициями дипломатического ведомства", - сказал Лавров в приветствии. Он отметил, что в мероприятии принимают участие марки автомобилей, которые обслуживали дипкорпус в советскую эпоху. "Отрадно, что среди приглашенных присутствуют представители различных поколений, в том числе ветераны внешнеполитической службы, действующие сотрудники министерства, студенты-международники, которые, уверен, интересуются будущей профессией", - подчеркнул глава МИД РФ. Дипломатический автопробег проводится под эгидой автомобильного исторического общества "Горькийклассик" при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического при МИД России (ГлавУпДК).

