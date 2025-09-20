Рейтинг@Mail.ru
Лавров поприветствовал участников дипломатического авторалли
18:40 20.09.2025 (обновлено: 18:43 20.09.2025)
Лавров поприветствовал участников дипломатического авторалли
Глава МИД РФ Сергей Лавров поприветствовал организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей.
авто
россия
сергей лавров
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поприветствовал организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. "Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. Ваш автопробег от стен центрального здания на Смоленке до комплекса "Завидово" в Тверской области предоставляет уникальную возможность насладиться зрелищными гонками, погрузиться в исторический контекст. А также больше узнать о техническом наследии России, ближе познакомиться с традициями дипломатического ведомства", - сказал Лавров в приветствии. Он отметил, что в мероприятии принимают участие марки автомобилей, которые обслуживали дипкорпус в советскую эпоху. "Отрадно, что среди приглашенных присутствуют представители различных поколений, в том числе ветераны внешнеполитической службы, действующие сотрудники министерства, студенты-международники, которые, уверен, интересуются будущей профессией", - подчеркнул глава МИД РФ. Дипломатический автопробег проводится под эгидой автомобильного исторического общества "Горькийклассик" при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического при МИД России (ГлавУпДК).
авто, россия, сергей лавров
Авто, Россия, Сергей Лавров
© Фото : МИД России/TelegramСпортивно-краеведческое ралли ретроавтомобилей
Спортивно-краеведческое ралли ретроавтомобилей - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Спортивно-краеведческое ралли ретроавтомобилей
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поприветствовал организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей.
"Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. Ваш автопробег от стен центрального здания на Смоленке до комплекса "Завидово" в Тверской области предоставляет уникальную возможность насладиться зрелищными гонками, погрузиться в исторический контекст. А также больше узнать о техническом наследии России, ближе познакомиться с традициями дипломатического ведомства", - сказал Лавров в приветствии.
Он отметил, что в мероприятии принимают участие марки автомобилей, которые обслуживали дипкорпус в советскую эпоху.
"Отрадно, что среди приглашенных присутствуют представители различных поколений, в том числе ветераны внешнеполитической службы, действующие сотрудники министерства, студенты-международники, которые, уверен, интересуются будущей профессией", - подчеркнул глава МИД РФ.
Дипломатический автопробег проводится под эгидой автомобильного исторического общества "Горькийклассик" при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического при МИД России (ГлавУпДК).
