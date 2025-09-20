https://ria.ru/20250920/avtoralli-2043223805.html
Лавров поприветствовал участников дипломатического авторалли
Лавров поприветствовал участников дипломатического авторалли - РИА Новости, 20.09.2025
Лавров поприветствовал участников дипломатического авторалли
Глава МИД РФ Сергей Лавров поприветствовал организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T18:40:00+03:00
2025-09-20T18:40:00+03:00
2025-09-20T18:43:00+03:00
авто
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043223013_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b2962491ccf9adfedc1c9f29f02c84e2.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поприветствовал организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. "Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. Ваш автопробег от стен центрального здания на Смоленке до комплекса "Завидово" в Тверской области предоставляет уникальную возможность насладиться зрелищными гонками, погрузиться в исторический контекст. А также больше узнать о техническом наследии России, ближе познакомиться с традициями дипломатического ведомства", - сказал Лавров в приветствии. Он отметил, что в мероприятии принимают участие марки автомобилей, которые обслуживали дипкорпус в советскую эпоху. "Отрадно, что среди приглашенных присутствуют представители различных поколений, в том числе ветераны внешнеполитической службы, действующие сотрудники министерства, студенты-международники, которые, уверен, интересуются будущей профессией", - подчеркнул глава МИД РФ. Дипломатический автопробег проводится под эгидой автомобильного исторического общества "Горькийклассик" при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического при МИД России (ГлавУпДК).
https://ria.ru/20250517/ralli-2017565033.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043223013_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_954ad5033348b79fb6dec811337a3a37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, сергей лавров
Авто, Россия, Сергей Лавров
Лавров поприветствовал участников дипломатического авторалли
Лавров поприветствовал участников и гостей спортивно-краеведческого авторалли
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поприветствовал организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей.
«
"Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. Ваш автопробег от стен центрального здания на Смоленке до комплекса "Завидово" в Тверской области предоставляет уникальную возможность насладиться зрелищными гонками, погрузиться в исторический контекст. А также больше узнать о техническом наследии России
, ближе познакомиться с традициями дипломатического ведомства", - сказал Лавров
в приветствии.
Он отметил, что в мероприятии принимают участие марки автомобилей, которые обслуживали дипкорпус в советскую эпоху.
"Отрадно, что среди приглашенных присутствуют представители различных поколений, в том числе ветераны внешнеполитической службы, действующие сотрудники министерства, студенты-международники, которые, уверен, интересуются будущей профессией", - подчеркнул глава МИД РФ.
Дипломатический автопробег проводится под эгидой автомобильного исторического общества "Горькийклассик" при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического при МИД России (ГлавУпДК).