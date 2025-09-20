https://ria.ru/20250920/ataka-2043139942.html

Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России

Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России - РИА Новости, 20.09.2025

Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России

Младший лейтенант Марат Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил направление атаки ВСУ, помог ее отразить и уничтожить до десяти украинских... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T09:47:00+03:00

2025-09-20T09:47:00+03:00

2025-09-20T09:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Младший лейтенант Марат Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил направление атаки ВСУ, помог ее отразить и уничтожить до десяти украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, мотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Марата Касеинова, действуя в обороне, выполняло боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских военных на важном тактическом направлении. "Грамотные действия младшего лейтенанта Марата Касеинова и его подчиненных в обороне позволили отразить атаки украинских боевиков и не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения, а также нанести ему серьёзное поражение в личном составе, уничтожив до десятка военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил замысел и направление атаки ВСУ, определил личному составу ориентиры, обозначил секторы стрельбы, а в ходе боя руководил подразделением.

https://ria.ru/20250919/lnr-2042960016.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)