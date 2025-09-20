Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/ataka-2043139942.html
Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России
Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России - РИА Новости, 20.09.2025
Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России
Младший лейтенант Марат Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил направление атаки ВСУ, помог ее отразить и уничтожить до десяти украинских... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:47:00+03:00
2025-09-20T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Младший лейтенант Марат Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил направление атаки ВСУ, помог ее отразить и уничтожить до десяти украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, мотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Марата Касеинова, действуя в обороне, выполняло боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских военных на важном тактическом направлении. "Грамотные действия младшего лейтенанта Марата Касеинова и его подчиненных в обороне позволили отразить атаки украинских боевиков и не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения, а также нанести ему серьёзное поражение в личном составе, уничтожив до десятка военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил замысел и направление атаки ВСУ, определил личному составу ориентиры, обозначил секторы стрельбы, а в ходе боя руководил подразделением.
https://ria.ru/20250919/lnr-2042960016.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e5dfc482726cc3bed6df39b194234bbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России

Младший лейтенант Касеинов оперативно выявил атаку ВСУ и помог ее отразить

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Младший лейтенант Марат Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил направление атаки ВСУ, помог ее отразить и уничтожить до десяти украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, мотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Марата Касеинова, действуя в обороне, выполняло боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских военных на важном тактическом направлении.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Санитар рассказал о стойкости бойцов, раненных в Серебрясном лесничестве
19 сентября, 13:02
"Грамотные действия младшего лейтенанта Марата Касеинова и его подчиненных в обороне позволили отразить атаки украинских боевиков и не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения, а также нанести ему серьёзное поражение в личном составе, уничтожив до десятка военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил замысел и направление атаки ВСУ, определил личному составу ориентиры, обозначил секторы стрельбы, а в ходе боя руководил подразделением.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала