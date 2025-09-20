https://ria.ru/20250920/ataka-2043139942.html
Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России
Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России - РИА Новости, 20.09.2025
Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России
Младший лейтенант Марат Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил направление атаки ВСУ, помог ее отразить и уничтожить до десяти украинских... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:47:00+03:00
2025-09-20T09:47:00+03:00
2025-09-20T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Младший лейтенант Марат Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил направление атаки ВСУ, помог ее отразить и уничтожить до десяти украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, мотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Марата Касеинова, действуя в обороне, выполняло боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских военных на важном тактическом направлении. "Грамотные действия младшего лейтенанта Марата Касеинова и его подчиненных в обороне позволили отразить атаки украинских боевиков и не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения, а также нанести ему серьёзное поражение в личном составе, уничтожив до десятка военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил замысел и направление атаки ВСУ, определил личному составу ориентиры, обозначил секторы стрельбы, а в ходе боя руководил подразделением.
https://ria.ru/20250919/lnr-2042960016.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e5dfc482726cc3bed6df39b194234bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об атаке ВСУ, отраженной благодаря офицеру ВС России
Младший лейтенант Касеинов оперативно выявил атаку ВСУ и помог ее отразить