Аргентина ведет переговоры с США о помощи для погашения долгов - РИА Новости, 20.09.2025
04:25 20.09.2025
Аргентина ведет переговоры с США о помощи для погашения долгов
Аргентина на фоне сложной финансовой и экономической ситуации ведёт переговоры с США о помощи для погашения долгов, заявил президент страны Хавьер Милей. РИА Новости, 20.09.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен - РИА Новости. Аргентина на фоне сложной финансовой и экономической ситуации ведёт переговоры с США о помощи для погашения долгов, заявил президент страны Хавьер Милей. "Мы понимали, что этот год будет очень сложным, и мы начали разрабатывать стратегии, чтобы покрыть платежи Аргентины (по долгам - ред.) на следующий год, а это 4 миллиарда долларов в январе и 4,5 миллиарда долларов в июле. Мы над этим работаем. Эти переговоры требуют времени", - сказал Милей в интервью изданию La Voz del Interior. "Мы очень усердно работаем. Мы уже очень далеко продвинулись, и это лишь вопрос времени", - добавил он.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен - РИА Новости. Аргентина на фоне сложной финансовой и экономической ситуации ведёт переговоры с США о помощи для погашения долгов, заявил президент страны Хавьер Милей.
"Мы понимали, что этот год будет очень сложным, и мы начали разрабатывать стратегии, чтобы покрыть платежи Аргентины (по долгам - ред.) на следующий год, а это 4 миллиарда долларов в январе и 4,5 миллиарда долларов в июле. Мы над этим работаем. Эти переговоры требуют времени", - сказал Милей в интервью изданию La Voz del Interior.
"Мы очень усердно работаем. Мы уже очень далеко продвинулись, и это лишь вопрос времени", - добавил он.
Милей заявил, что Аргентина готова к взаимной отмене пошлин с США
В миреАргентинаСШАХавьер Милей
 
 
