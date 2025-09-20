https://ria.ru/20250920/antalja-2043140749.html
Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в номера
СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Эвакуированные из-за лесного пожара постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek в турецкой провинции Анталья начали возвращаться в номера, гостиница работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в отеле. Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили ранее агентству в генеральном консульстве РФ в Анталье. "Гости уже возвращаются в свои номера. Пожар почти потушен, никаких проблем в работе отеля нет", - сообщили РИА Новости в гостинице. Собеседник агентства отметил, что гостиница готова принять новых гостей. В отеле почти 600 номеров. Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. Лесной пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру субботы губернатор провинции Хулуси Шахин.
