Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в номера
09:55 20.09.2025 (обновлено: 13:22 20.09.2025)
Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в номера
Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в номера - РИА Новости, 20.09.2025
Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в номера
Эвакуированные из-за лесного пожара постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek в турецкой провинции Анталья начали возвращаться в номера, гостиница работает РИА Новости, 20.09.2025
анталья (провинция)
россия
белек
СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Эвакуированные из-за лесного пожара постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek в турецкой провинции Анталья начали возвращаться в номера, гостиница работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в отеле. Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили ранее агентству в генеральном консульстве РФ в Анталье. "Гости уже возвращаются в свои номера. Пожар почти потушен, никаких проблем в работе отеля нет", - сообщили РИА Новости в гостинице. Собеседник агентства отметил, что гостиница готова принять новых гостей. В отеле почти 600 номеров. Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. Лесной пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру субботы губернатор провинции Хулуси Шахин.
анталья (провинция)
россия
белек
Новости
анталья (провинция), россия, белек
Анталья (провинция), Россия, Белек
Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в номера

Отель Titanic Deluxe Golf Belek в Анталье возобновил работу после лесного пожара

© Кадр видео из соцсетей Лесной пожар в районе Кунду в Анталье
 Лесной пожар в районе Кунду в Анталье - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
Лесной пожар в районе Кунду в Анталье
СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Эвакуированные из-за лесного пожара постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek в турецкой провинции Анталья начали возвращаться в номера, гостиница работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в отеле.
Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили ранее агентству в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"Гости уже возвращаются в свои номера. Пожар почти потушен, никаких проблем в работе отеля нет", - сообщили РИА Новости в гостинице.
Собеседник агентства отметил, что гостиница готова принять новых гостей. В отеле почти 600 номеров.
Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. Лесной пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру субботы губернатор провинции Хулуси Шахин.
Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции
