https://ria.ru/20250920/antalja-2043140749.html

Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в номера

Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в номера - РИА Новости, 20.09.2025

Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в номера

Эвакуированные из-за лесного пожара постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek в турецкой провинции Анталья начали возвращаться в номера, гостиница работает РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T09:55:00+03:00

2025-09-20T09:55:00+03:00

2025-09-20T13:22:00+03:00

анталья (провинция)

россия

белек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166707_0:148:674:527_1920x0_80_0_0_e5f219de4a5e0cc50d8bc83278a90ec7.jpg

СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Эвакуированные из-за лесного пожара постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek в турецкой провинции Анталья начали возвращаться в номера, гостиница работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в отеле. Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили ранее агентству в генеральном консульстве РФ в Анталье. "Гости уже возвращаются в свои номера. Пожар почти потушен, никаких проблем в работе отеля нет", - сообщили РИА Новости в гостинице. Собеседник агентства отметил, что гостиница готова принять новых гостей. В отеле почти 600 номеров. Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. Лесной пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру субботы губернатор провинции Хулуси Шахин.

https://ria.ru/20250920/pozhar-2043134033.html

анталья (провинция)

россия

белек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), россия, белек