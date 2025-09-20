Сенаторы США представили проект конфискации российских активов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект об использовании замороженных российских активов, находящихся в США, для помощи Украине каждые 90 дней, говорится в заявлении сенатского комитета по международным делам.
Авторами инициативы стали республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. К ним присоединились демократы Джин Шахин, и Ричард Блюменталь, а также республиканцы Чак Грассли и Линдси Грэм*.
Они предложили перевести на счет с начислением процентов все замороженные российские активы, находящиеся под юрисдикцией США, размер которых составляет около пяти миллиардов долларов.
Законопроект рекомендует президенту США направлять не менее 250 миллионов с этого счёта на помощь Украине каждые 90 дней.
Издание Spiegel ранее сообщило, что президент США Дональд Трамп якобы требует от европейцев использовать замороженные российские активы, называя это условием введения санкций против Москвы.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов.
Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может обойтись им как минимум в 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходится на страны ЕС.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
