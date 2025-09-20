Рейтинг@Mail.ru
Лондонский аэропорт сообщил о задержках рейсов после кибератаки - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 20.09.2025 (обновлено: 15:56 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/aeroport-2043145946.html
Лондонский аэропорт сообщил о задержках рейсов после кибератаки
Лондонский аэропорт сообщил о задержках рейсов после кибератаки - РИА Новости, 20.09.2025
Лондонский аэропорт сообщил о задержках рейсов после кибератаки
Лондонский аэропорт "Хитроу" сообщил о возможных задержках рейсов из-за технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании, которая поставляет... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T10:54:00+03:00
2025-09-20T15:56:00+03:00
в мире
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043193743_0:12:2730:1548_1920x0_80_0_0_b7cd7af341c17da4a2fe7a0a421d14f1.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" сообщил о возможных задержках рейсов из-за технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс. В субботу в международном аэропорту Брюсселя сообщили РИА Новости, что несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации. "Компания Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейс нескольким авиакомпаниям в нескольких аэропортах по всему миру, столкнулась с технической проблемой, которая может привести к задержкам вылетающих пассажиров. Пока поставщик услуг работает над оперативным решением проблемы, мы рекомендуем пассажирам уточнять статус своего рейса у своей авиакомпании перед поездкой", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Аэропорт также рекомендует пассажирам приезжать не ранее, чем за три часа до вылета сверхдальнего рейса и за два часа до вылета внутреннего рейса. Телеканал Sky News со ссылкой на пассажиров пишет, что в аэропорту образовались длинные очереди. Пассажирка Мария Кейси, которая должна была лететь в Таиланд рейсом авиакомпании Etihad Airways, сообщила, что ей пришлось ждать три часа, чтобы сдать багаж, а рейс ее был задержан."Очереди ужасные", - приводит телеканал слова Кейси.Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург также сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров.
https://ria.ru/20250920/kiberataka-2043143629.html
https://ria.ru/20250920/berlin-brandenburg-2043144937.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043193743_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1702f7886038ab3790d792672c231995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель
В мире, Брюссель
Лондонский аэропорт сообщил о задержках рейсов после кибератаки

Лондонский "Хитроу" сообщил о задержках рейсов из-за проблем с регистрацией

© Getty Images / Maja Smiejkowska - PA ImagesЛюди в терминале лондонского аэропорта Хитроу после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025
Люди в терминале лондонского аэропорта Хитроу после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Getty Images / Maja Smiejkowska - PA Images
Люди в терминале лондонского аэропорта Хитроу после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" сообщил о возможных задержках рейсов из-за технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс.
В субботу в международном аэропорту Брюсселя сообщили РИА Новости, что несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой
Вчера, 10:28
"Компания Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейс нескольким авиакомпаниям в нескольких аэропортах по всему миру, столкнулась с технической проблемой, которая может привести к задержкам вылетающих пассажиров. Пока поставщик услуг работает над оперативным решением проблемы, мы рекомендуем пассажирам уточнять статус своего рейса у своей авиакомпании перед поездкой", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Аэропорт также рекомендует пассажирам приезжать не ранее, чем за три часа до вылета сверхдальнего рейса и за два часа до вылета внутреннего рейса.
Телеканал Sky News со ссылкой на пассажиров пишет, что в аэропорту образовались длинные очереди. Пассажирка Мария Кейси, которая должна была лететь в Таиланд рейсом авиакомпании Etihad Airways, сообщила, что ей пришлось ждать три часа, чтобы сдать багаж, а рейс ее был задержан.
"Очереди ужасные", - приводит телеканал слова Кейси.
Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург также сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров.
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Берлин — Бранденбург. 20 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Аэропорт Берлина сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров
Вчера, 10:41
 
В миреБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала