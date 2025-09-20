Лондонский аэропорт сообщил о задержках рейсов после кибератаки

https://ria.ru/20250920/aeroport-2043145946.html
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" сообщил о возможных задержках рейсов из-за технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс. В субботу в международном аэропорту Брюсселя сообщили РИА Новости, что несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации. "Компания Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейс нескольким авиакомпаниям в нескольких аэропортах по всему миру, столкнулась с технической проблемой, которая может привести к задержкам вылетающих пассажиров. Пока поставщик услуг работает над оперативным решением проблемы, мы рекомендуем пассажирам уточнять статус своего рейса у своей авиакомпании перед поездкой", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Аэропорт также рекомендует пассажирам приезжать не ранее, чем за три часа до вылета сверхдальнего рейса и за два часа до вылета внутреннего рейса. Телеканал Sky News со ссылкой на пассажиров пишет, что в аэропорту образовались длинные очереди. Пассажирка Мария Кейси, которая должна была лететь в Таиланд рейсом авиакомпании Etihad Airways, сообщила, что ей пришлось ждать три часа, чтобы сдать багаж, а рейс ее был задержан."Очереди ужасные", - приводит телеканал слова Кейси.Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург также сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" сообщил о возможных задержках рейсов из-за технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс.
В субботу в международном аэропорту Брюсселя
сообщили РИА Новости, что несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации.
"Компания Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейс нескольким авиакомпаниям в нескольких аэропортах по всему миру, столкнулась с технической проблемой, которая может привести к задержкам вылетающих пассажиров. Пока поставщик услуг работает над оперативным решением проблемы, мы рекомендуем пассажирам уточнять статус своего рейса у своей авиакомпании перед поездкой", - говорится в сообщении на сайте
аэропорта.
Аэропорт также рекомендует пассажирам приезжать не ранее, чем за три часа до вылета сверхдальнего рейса и за два часа до вылета внутреннего рейса.
Телеканал Sky News со ссылкой на пассажиров пишет, что в аэропорту образовались длинные очереди. Пассажирка Мария Кейси, которая должна была лететь в Таиланд рейсом авиакомпании Etihad Airways, сообщила, что ей пришлось ждать три часа, чтобы сдать багаж, а рейс ее был задержан.
"Очереди ужасные", - приводит телеканал слова Кейси.
Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург также сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров.