https://ria.ru/20250920/aeroport-2043129374.html
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке - РИА Новости, 20.09.2025
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" подвергся масштабной кибератаке, затронувшей системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы, в аэропорту уже... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T08:00:00+03:00
2025-09-20T08:00:00+03:00
2025-09-20T12:57:00+03:00
в мире
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043162787_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5883ab0fca0786898b09b6ef2c2a2a2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" подвергся масштабной кибератаке, затронувшей системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы, в аэропорту уже наблюдаются задержки с вылетом, сообщила администрация аэропорта. "Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить её как можно скорее", - заявили в аэропорту. В то же время, там указали, что процедуры по регистрации пассажиров пока придётся выполнять вручную. В аэропорту признали, что последствия кибератаки, скорее всего, не удастся урегулировать утром в субботу, что неминуемо отразится на расписании и приведет к задержкам и даже отменам рейсов. Там попросили пассажиров заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт, только если рейс подтвержден к вылету.
https://ria.ru/20250919/britanija-2043015419.html
https://ria.ru/20250919/pulkovo-2042934079.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043162787_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14b11f10933675b1d8440441e1e8ddb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
Аэропорт Брюсселя "Завентем" подвергся масштабной кибератаке
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" подвергся масштабной кибератаке, затронувшей системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы, в аэропорту уже наблюдаются задержки с вылетом, сообщила администрация аэропорта.
"Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя
. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить её как можно скорее", - заявили в аэропорту.
В то же время, там указали, что процедуры по регистрации пассажиров пока придётся выполнять вручную.
В аэропорту признали, что последствия кибератаки, скорее всего, не удастся урегулировать утром в субботу, что неминуемо отразится на расписании и приведет к задержкам и даже отменам рейсов. Там попросили пассажиров заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт, только если рейс подтвержден к вылету.