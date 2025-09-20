Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
08:00 20.09.2025 (обновлено: 12:57 20.09.2025)
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
в мире
брюссель
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" подвергся масштабной кибератаке, затронувшей системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы, в аэропорту уже наблюдаются задержки с вылетом, сообщила администрация аэропорта. "Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить её как можно скорее", - заявили в аэропорту. В то же время, там указали, что процедуры по регистрации пассажиров пока придётся выполнять вручную. В аэропорту признали, что последствия кибератаки, скорее всего, не удастся урегулировать утром в субботу, что неминуемо отразится на расписании и приведет к задержкам и даже отменам рейсов. Там попросили пассажиров заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт, только если рейс подтвержден к вылету.
брюссель
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" подвергся масштабной кибератаке, затронувшей системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы, в аэропорту уже наблюдаются задержки с вылетом, сообщила администрация аэропорта.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Великобритании оценили последствия кибератаки на Jaguar Land Rover
19 сентября, 16:37
"Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить её как можно скорее", - заявили в аэропорту.
В то же время, там указали, что процедуры по регистрации пассажиров пока придётся выполнять вручную.
В аэропорту признали, что последствия кибератаки, скорее всего, не удастся урегулировать утром в субботу, что неминуемо отразится на расписании и приведет к задержкам и даже отменам рейсов. Там попросили пассажиров заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт, только если рейс подтвержден к вылету.
Обстановка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Взлом сайта не повлиял на работу аэропорта Пулково
19 сентября, 11:33
 
В мире Брюссель
 
 
