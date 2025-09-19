https://ria.ru/20250919/zemletryasenie-2043104457.html

На Камчатке за сутки произошло более 120 землетрясений

На Камчатке за сутки произошло более 120 землетрясений

Более 120 землетрясений произошло на Камчатке за почти сутки, из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 120 землетрясений произошло на Камчатке за почти сутки, из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Мощное землетрясение произошло в 6.58 (21.58 четверга мск) в Тихом океане на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра - 123 километра. "С 9.00 19 сентября до 8.00 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском", - говорится в Telegram-канале ФИЦ ЕГС РАН.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

