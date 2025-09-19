Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки произошло более 120 землетрясений - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/zemletryasenie-2043104457.html
На Камчатке за сутки произошло более 120 землетрясений
На Камчатке за сутки произошло более 120 землетрясений - РИА Новости, 19.09.2025
На Камчатке за сутки произошло более 120 землетрясений
Более 120 землетрясений произошло на Камчатке за почти сутки, из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T23:27:00+03:00
2025-09-19T23:27:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183debd547a6f5f471d13e4321a101ba.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 120 землетрясений произошло на Камчатке за почти сутки, из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Мощное землетрясение произошло в 6.58 (21.58 четверга мск) в Тихом океане на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра - 123 километра. &quot;С 9.00 19 сентября до 8.00 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском&quot;, - говорится в Telegram-канале ФИЦ ЕГС РАН.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042932527.html
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78f91c33fac528e2441d9571efffec13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук
На Камчатке за сутки произошло более 120 землетрясений

На Камчатке менее чем за сутки произошло 124 землетрясения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 120 землетрясений произошло на Камчатке за почти сутки, из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Мощное землетрясение произошло в 6.58 (21.58 четверга мск) в Тихом океане на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра - 123 километра.
«

"С 9.00 19 сентября до 8.00 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском", - говорится в Telegram-канале ФИЦ ЕГС РАН.

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В пяти муниципальных образованиях Камчатки ощущались подземные толчки
Вчера, 11:30
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала