https://ria.ru/20250919/zakharova-2042955577.html

Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России

Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России - РИА Новости, 19.09.2025

Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России

Инцидент с дронами в Польше - звено демонизации России и попытка срыва урегулирования конфликта вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:38:00+03:00

2025-09-19T12:38:00+03:00

2025-09-19T12:38:00+03:00

в мире

россия

польша

украина

мария захарова

дональд туск

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инцидент с дронами в Польше - звено демонизации России и попытка срыва урегулирования конфликта вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ситуация из раза в раз повторяется как под копирку. Еще не ясны обстоятельства произошедшего, не проведено необходимое расследование, не собраны убедительные доказательства, а виновный уже назначен. И это, конечно же, Российская Федерация.... Налицо очередное звено масштабной информационной кампании в целях демонизации России и мобилизации дополнительной поддержки киевского режима, а также попытка срыва политического урегулирования конфликта вокруг Украины", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.

https://ria.ru/20250919/zakharova-2042915246.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, украина, мария захарова, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия