Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России - РИА Новости, 19.09.2025
12:38 19.09.2025
Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России
в мире
россия
польша
украина
мария захарова
дональд туск
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инцидент с дронами в Польше - звено демонизации России и попытка срыва урегулирования конфликта вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ситуация из раза в раз повторяется как под копирку. Еще не ясны обстоятельства произошедшего, не проведено необходимое расследование, не собраны убедительные доказательства, а виновный уже назначен. И это, конечно же, Российская Федерация.... Налицо очередное звено масштабной информационной кампании в целях демонизации России и мобилизации дополнительной поддержки киевского режима, а также попытка срыва политического урегулирования конфликта вокруг Украины", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
в мире, россия, польша, украина, мария захарова, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Россия, Польша, Украина, Мария Захарова, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России

Захарова назвала инцидент в Польше попыткой срыва урегулирования по Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инцидент с дронами в Польше - звено демонизации России и попытка срыва урегулирования конфликта вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ситуация из раза в раз повторяется как под копирку. Еще не ясны обстоятельства произошедшего, не проведено необходимое расследование, не собраны убедительные доказательства, а виновный уже назначен. И это, конечно же, Российская Федерация.... Налицо очередное звено масштабной информационной кампании в целях демонизации России и мобилизации дополнительной поддержки киевского режима, а также попытка срыва политического урегулирования конфликта вокруг Украины", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Захарова назвала обвинения в адрес России из-за БПЛА в Польше голословными
В миреРоссияПольшаУкраинаМария ЗахароваДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
